खाद न मिलने से नाराज किसानों ने सागर-बीना बाइपास पर किया चक्काजाम

किसान हेमंत चौबे, निवासी चौंका पठारी ने बताया कि वह खुरई मंडी के गोदाम में खाद लेने पहुंचे थे। सुबह जब वितरण शुरू होना था, तभी अधिकारियों ने सर्वर न होने का बहाना बनाकर गोदाम बंद कर दिया। किसानों का आरोप है कि अधिकारियों की लापरवाही से उन्हें खाद नहीं मिल पाया। इतना ही नहीं, किसानों ने लगभग चार सौ बोरी खाद गबन करने का भी गंभीर आरोप लगाया। खाद न मिलने से नाराज किसानों ने बाइपास पर बैठकर करीब दो घंटे तक चक्काजाम किया। इस दौरान राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा और लंबा जाम लग गया। स्थिति की जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह दांगी अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे और किसानों से चर्चा की। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि शीघ्र ही खाद का वितरण सुचारू रूप से किया जाएगा।