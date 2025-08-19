Patrika LogoSwitch to English

सागर

खाद न मिलने से नाराज किसानों ने सागर-बीना बाइपास पर किया चक्काजाम

किसानों ने कहा जल्द नहीं कराया खाद उपलब्ध तो करेंगे उग्र आंदोलन

सागर

sachendra tiwari

Aug 19, 2025

Angry farmers blocked Sagar-Bina bypass due to non-availability of fertilizers
सड़क पर जाम लगाकर प्रदर्शन करते हुए किसान

खुरई. खरीफ सीजन के बाद अब किसान रबी सीजन की तैयारियों में जुट चुके हैं। इस दौरान उन्हें बेहतर उत्पादन के लिए समय पर खाद की आवश्यकता होगी, लेकिन खाद की उपलब्धता न होने से किसानों में आक्रोश बढ़ रहा है। सोमवार को खाद वितरण को लेकर खुरई मंडी स्थित खाद गोदाम पहुंचे किसानों को खाद नहीं मिला, जिससे गुस्साए किसानों ने सागर-बीना बाइपास पर चक्काजाम कर दिया।

किसान हेमंत चौबे, निवासी चौंका पठारी ने बताया कि वह खुरई मंडी के गोदाम में खाद लेने पहुंचे थे। सुबह जब वितरण शुरू होना था, तभी अधिकारियों ने सर्वर न होने का बहाना बनाकर गोदाम बंद कर दिया। किसानों का आरोप है कि अधिकारियों की लापरवाही से उन्हें खाद नहीं मिल पाया। इतना ही नहीं, किसानों ने लगभग चार सौ बोरी खाद गबन करने का भी गंभीर आरोप लगाया। खाद न मिलने से नाराज किसानों ने बाइपास पर बैठकर करीब दो घंटे तक चक्काजाम किया। इस दौरान राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा और लंबा जाम लग गया। स्थिति की जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह दांगी अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे और किसानों से चर्चा की। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि शीघ्र ही खाद का वितरण सुचारू रूप से किया जाएगा।

समझाइश के बाद खोला जाम

प्रशासन की समझाइश के बाद किसानों ने जाम खोला और यातायात बहाल हो सका। हालांकि किसानों का कहना है कि यदि समय पर खाद उपलब्ध नहीं कराई गई, तो आंदोलन को और बड़ा रूप दिया जाएगा।

Published on:

19 Aug 2025 11:48 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / खाद न मिलने से नाराज किसानों ने सागर-बीना बाइपास पर किया चक्काजाम

