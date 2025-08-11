आरोपियों की गिरफ्तारी और परिवार को नौकरी व आर्थिक सहायता दिलाने की मांग, परिजनों ने शव रखकर किया हाइवे जाम

बीना. बांदरी थानांतर्गत रजवांस में एक व्यक्ति की मारपीट के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसका शव परिजनों ने फोरलाइन पर शव रखकर रविवार की दोपहर जाम लगा दिया, जो करीब छह घंटे तक रहा। मृतक के परिजन एफआरआर में आरोपियों के नाम बढ़ाने, परिवार को आर्थिक सहायता देने, नौकरी देने आदि मांगों पर अड़े थे। आश्वासन के बाद जाम खुल सका।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार दामोदर पिता रामस्वरूप सेन (32), जो शराब दुकान के पास श्यामा घोषी की दुकान पर काम करता था। 5 अगस्त को रुपयों के विवाद को लेकर दामोदर के साथ श्यामा ने मारपीट की थी, जिसे इलाज के लिए बीएमसी में भर्ती किया था और 9 अगस्त की रात इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद रविवार की दोपहर 2 बजे फोरलाइन पर परिजनों ने शव रखकर जाम लगा दिया। खुरई एसडीएम मनोज चौरसिया, एसडीओपी, थाना प्रभारी बांदरी, खुरई आदि पहुंचे थे और परिजनों को समझाइश दी, लेकिन वह कुछ सुनने तैयार नहीं थे। परिजन दो करोड़ की आर्थिक सहायता, नौकरी, एफआरइआर में अन्य लोगों के नाम जोडऩे सहित अन्य मांगों पर अड़े थे। रात करीब 8 बजे अधिकारियों के आश्वासन के बाद जाम खुल सका। इस दौरान हाइवे पर दोनों तरफ तीन-तीन किलोमीटर तक लंबा जाम लग था, जिससे वाहन चालक परेशान होते रहे।