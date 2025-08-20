अमर प्रेम की कहानी… पत्नी के निधन के कुछ देर बाद पति ने भी तोड़ा दम, एक साथ उठी अर्थी

MP News: भीम वार्ड में सोमवार को आंखें नम कर देने वाली घटना सामने आई। बीमारी से पत्नी के निधन के कुछ देर बाद ही पति ने दम तोड़ दिया। निर्मल रैकवार ने बताया कि मौसी शिवकुमारी रैकवार (62) कुछ दिन से बीमार थीं। विदिशा मेडिकल अस्पताल और फिर हमीदिया अस्पताल भोपाल में भी इलाज से सुधार नहीं हुआ तो परिजन सोमवार शाम घर ला रहे थे। शहर के पास ही निधन हो गया। घर में पति नारायण (70) ने उन्हें देखा तो कुछ मिनट बाद दम तोड़ दिया।
निर्मल के अनुसार सागर जिले के बीना में रहने वाली उनकी मौसी का इलाज कराने जब बाहर ले गए थे तभी से मौसा तनाव में थे। बीमार भी हो गए थे। दोनों के बीच अटूट प्रेम था। कभी कोई विवाद भी नहीं होता था। अब दोनों की एक साथ अर्थी उठी और एक साथ ही अंतिम संस्कार भी किया गया।
सिंगरौली. पानी नहीं देने पर नाराज इंजीनियर पति ने किचन के प्लेटफॉर्म पर सिर पटककर पत्नी की हत्या कर दी। शव को कंबल में लपेटकर प्रयागराज ले गया। इलेक्ट्रिक शवदाह गृह में अंतिम संस्कार कर दिया। वारदात एनटीपीसी के विंध्यनगर कॉलोनी में 15 अगस्त की रात हुई। पुलिस ने आरोपी एलएंडटी कंपनी के इंजीनियर निखिल दुबे, उसकी मां को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात के अगले दिन आरोपी ने पत्नी आख्या के पिता सुनील दुबे निवासी फतेहपुर को फोन कर बताया कि बेटी की मौत हो गई है।
दंपती की छह साल की बेटी है। बिलख रही थी। मां की मौत, पितादादी के जेल जाने के बाद बच्ची को पुलिस ने बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश कर विधिक निवास स्थान में रखने की कवायद की। विंध्यनगर टीआइ अर्चना द्विवेदी ने बताया, आरोपियों को जेल भेज दिया गया है।
मायके वाले दामाद के घर प्रयागराज पहुंचे तो ताला मिला। उन्होंने विंध्यनगर पुलिस को सूचना दी। पुलिस एनटीपीसी विंध्याचल के आवास एनएच 1 बी 1167 में पहुंची तो वहां भी ताला मिला। पुलिस ने प्रयागराज और टोल प्लाजा के सीसीटीवी फुटेज के साथ मोबाइल सीडीआर खंगाली।
आरोपी को उसकी मां दुरदेश्वरी देवी सहित प्रयागराज के शास्त्रीनगर से गिरफ्तार कर लिया। जांच में पता चला कि वारदात के बाद आरोपी ने शव को कंबल में लपेटकर कार में रखा और प्रयागराज के शंकरघाट स्थित इलेक्ट्रिक शवदाह गृह में अंतिम संस्कार कर दिया।