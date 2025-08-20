अमर प्रेम की कहानी… पत्नी के निधन के कुछ देर बाद पति ने भी तोड़ा दम, एक साथ उठी अर्थी

सिंगरौली. पानी नहीं देने पर नाराज इंजीनियर पति ने किचन के प्लेटफॉर्म पर सिर पटककर पत्नी की हत्या कर दी। शव को कंबल में लपेटकर प्रयागराज ले गया। इलेक्ट्रिक शवदाह गृह में अंतिम संस्कार कर दिया। वारदात एनटीपीसी के विंध्यनगर कॉलोनी में 15 अगस्त की रात हुई। पुलिस ने आरोपी एलएंडटी कंपनी के इंजीनियर निखिल दुबे, उसकी मां को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात के अगले दिन आरोपी ने पत्नी आख्या के पिता सुनील दुबे निवासी फतेहपुर को फोन कर बताया कि बेटी की मौत हो गई है।