सिविल अस्पताल में नहीं रुक रही लोगों की मनमानी, गेट पर खड़े कर रहे वाहन, फंस जाती है एंबुलेंस

पर्याप्त जगह है अस्पताल प्रबंधन के पास

सिविल अस्पताल के पास वाहन पार्किंग के लिए पर्याप्त जगह है, जहां पर पार्किंग शुरू की जा सकती है, इसका एक फायदा एक तो यह रहेगा कि वाहनों की आवाजाही में दिक्कत नहीं होगी। वहीं दूसरी ओर पेड पार्किंग शुरू होने से सिविल अस्पताल की आय भी बढ़ेगी, जिसका उपयोग अस्पताल के कार्यों को कराने में किया जा सकेगा। अस्पताल प्रबंधन इसलिए भी पार्किंग पर ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि यहां पर ज्यादातर लोग जल्दबाजी में आते हैं और पेड पार्किंग होने पर विवाद की स्थिति बनती है।