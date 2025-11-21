Patrika LogoSwitch to English

सागर

सिविल अस्पताल में नहीं रुक रही लोगों की मनमानी, गेट पर खड़े कर रहे वाहन, फंस जाती है एंबुलेंस

दिन में कई बार बनती है ऐसी स्थिति, की गई है गार्ड की नियुक्ति लेकिन नहीं बनाते व्यवस्था

2 min read
Google source verification

सागर

image

sachendra tiwari

Nov 21, 2025

The Civil Hospital is not stopping the arbitrariness of the people, vehicles are being parked at the gate, ambulances get stuck.

वाहनों के कारण फंसी एंबुलेंस

बीना. सिविल अस्पताल में लचर व्यवस्था के कारण आमजन परेशान हैं, अस्पताल में वाहन पार्किंग स्टैंड नहीं होने के कारण यहां आने वाले लोग कहीं भी वाहन खड़े कर देते हैं, जिससे लोगों को परेशानी होती है। बेतरतीब वाहन खड़े होने के कारण एंबुलेंस भी नहीं निकल पाती है। इसके बाद भी यहां पर व्यवस्थाओं को सुधारने पर ध्यान नहीं किया जा रहा है।

दरअसल सिविल अस्पताल में व्यवस्थाएं दिनोंदिन बिगड़ती जा रही हैं। कुछ साल पहले सिविल अस्पताल में वाहन पार्किंग की व्यवस्था थी, जिसका ठेका भी दिया गया था, लेकिन जिस जगह पर पार्किंग थी वहां पर प्रसूतिका भवन का निर्माण रिफाइनरी ने किया था, तब से यहां पर वाहन पार्किंग बंद है। अस्पताल में पिछले दिनों गार्ड की नियुक्ति भी की गई है लेकिन वह व्यवस्था बनाने के लिए कभी दिखाई नहीं देते हैं।

मुख्य गेट पर हमेशा लगे रहते हैं वाहन
अस्पताल के मुख्य गेट पर यहां आने वाले मरीज व उनके परिजन वाहन खड़े कर देते हैं। इसी दौरान यदि कोई मरीज रेफर होता है या फिर एंबुलेंस से गंभीर अवस्था में अस्पताल पहुंचता है, तो एबुलेंस, वार्ड के पास तक नहीं पहुंच पाती है। कई बार तो वाहन खड़े होने के कारण काफी दिक्कत होती है और विवाद की स्थिति भी निर्मित हो जाती है। इसके बाद भी व्यवस्थाएं बनाने जिम्मेदार आगे नहीं आ रहे।

पर्याप्त जगह है अस्पताल प्रबंधन के पास
सिविल अस्पताल के पास वाहन पार्किंग के लिए पर्याप्त जगह है, जहां पर पार्किंग शुरू की जा सकती है, इसका एक फायदा एक तो यह रहेगा कि वाहनों की आवाजाही में दिक्कत नहीं होगी। वहीं दूसरी ओर पेड पार्किंग शुरू होने से सिविल अस्पताल की आय भी बढ़ेगी, जिसका उपयोग अस्पताल के कार्यों को कराने में किया जा सकेगा। अस्पताल प्रबंधन इसलिए भी पार्किंग पर ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि यहां पर ज्यादातर लोग जल्दबाजी में आते हैं और पेड पार्किंग होने पर विवाद की स्थिति बनती है।

सागर / सिविल अस्पताल में नहीं रुक रही लोगों की मनमानी, गेट पर खड़े कर रहे वाहन, फंस जाती है एंबुलेंस

