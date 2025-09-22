‘बचत महोत्सव कैसे? 55 लाख करोड़ रुपए वसूल चुके हो’ कांग्रेस सांसद के PM मोदी के खिलाफ तल्ख तेवर

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने चेतावनी दी कि जुमलेबाजी से देश नहीं चलेगा। जाग जाइए, देश को गुमराह मत कीजिए। देश की अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है। मसूद ने बेरोजगारी और आत्मनिर्भर भारत अभियान पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, "कौन सी अर्थव्यवस्था की बात करते हो? रोजगार है नहीं। किस चीज में देश को आत्मनिर्भर किया? बिना चीन के आप दवाई खा नहीं सकते। सबसे रिश्ते आप खराब कर रहे हो। देश को कहां ले जा रहे हो? आप बताओ कि आप चीन पर डिपेंडेंट हो कि नहीं? स्वदेशी की बात करते हो, बताओ देश के अंदर क्या बना रहे हो?"