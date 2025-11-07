जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन के समर्थन में लिखा संदेश; डॉक्टर आदिल चढ़ा पुलिस के हत्थे

श्रीनगर पुलिस ने आदिल के पैतृक गांव अनंतनाग में परिजनों से पूछताछ की। इसके बाद पुलिस मोबाइल सर्विलांस के जरिए लोकेशन को ट्रेस करने में जुट गई। इसके बाद जम्मू पुलिस टीम सहारनपुर पहुंची। यहां स्थानीय पुलिस और SOD के सहयोग से अंबाला रोड के अस्पताल से डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने SSP आशीष तिवारी से मुलाकात कर सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी कीं। आरोपी डॉक्टर आदिल को को थाना सदर बाजार में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने ट्रांजिट रिमांड पर उसे श्रीनगर पुलिस को सौंप दिया।