सरकारी स्कूल की जमीन पर प्रधान ने बनाया था घर, बुलडोजर से ध्वस्त

हाईकोर्ट के आदेश पर नानौता देहात ग्राम प्रधान नीरज सिंह के घर पर बुलडोजर चलाया गया है। प्रधान ने इस मकान को सरकारी जमीन पर बनवाया था, जिसे उपजिलाधिकारी डॉ. पूर्वा शर्मा और सीओ शशि प्रकाश की मौजूदगी में गिराया गया। हाईकोर्ट ने इस मकान को सरकारी स्कूल की जगह मानते हुए जमीन खाली कराने के आदेश जारी किए थे। बुलडोजर की कार्रवाई के साथ भारी पुलिस बल मौके पर तैनात रहा।
एसडीएम पूर्वा शर्मा ने कहा, "नानौता प्रधान नीरज सिंह का घर स्कूल के नाम पर आरक्षित जमीन पर बनाया गया है। यह 1,000 वर्ग मीटर जमीन है। इस मामले में तहसीलदार न्यायालय से बेदखली के आदेश किए गए थे। नीरज सिंह ने जिला अधिकारी की कोर्ट में अपील की थी, जहां इसे निरस्त कर दिया गया। उच्च न्यायालय की ओर से यहां रह रहे लोगों को घर से निष्कासित करने का आदेश दिया गया था, जिसके क्रम में कार्रवाई की गई।"
इससे पहले बुधवार को संभल में दिल्ली हाईवे के किनारे सड़क की जमीन पर बनी 12 दुकानों को प्रशासन ने जमींदोज किया था। प्रशासन ने इन दुकानों को लाल निशान से चिन्हित किया था, जिसके बाद यह कार्रवाई सदर कोतवाली क्षेत्र के चौधरी सराय पुलिस चौकी के पास की गई।
वहीं, एक अन्य मामले में गुरुवार को कैराना में शत्रु संपत्ति की भूमि पर अवैध निर्माण को प्रशासन ने ध्वस्त किया था। एसडीएम कैराना निधि भारद्वाज के निर्देश पर राजस्व विभाग की टीम तहसीलदार अर्जुन चौहान के नेतृत्व में पुलिस बल के साथ मोहल्ला अफगान में पहुंची, जहां अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई की गई।11 जुलाई को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने करीब 30 हजार वर्ग मीटर क्षेत्र को अतिक्रमण से मुक्त कराया था। यह कार्रवाई हैबतपुर के डूब क्षेत्र में हुई। यहां हिंडन के किनारे कॉलोनाइजर्स से जमीन लेकर लोगों ने घर बना लिए थे।