सरकारी स्कूल की जमीन पर प्रधान ने बनाया था घर, बुलडोजर से ध्वस्त

वहीं, एक अन्य मामले में गुरुवार को कैराना में शत्रु संपत्ति की भूमि पर अवैध निर्माण को प्रशासन ने ध्वस्त किया था। एसडीएम कैराना निधि भारद्वाज के निर्देश पर राजस्व विभाग की टीम तहसीलदार अर्जुन चौहान के नेतृत्व में पुलिस बल के साथ मोहल्ला अफगान में पहुंची, जहां अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई की गई।11 जुलाई को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने करीब 30 हजार वर्ग मीटर क्षेत्र को अतिक्रमण से मुक्त कराया था। यह कार्रवाई हैबतपुर के डूब क्षेत्र में हुई। यहां हिंडन के किनारे कॉलोनाइजर्स से जमीन लेकर लोगों ने घर बना लिए थे।