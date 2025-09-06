अखिलेश यादव के करीबी कद्दावर नेता और विधायक की जमीन पर चला योगी का ‘पीला पंजा’; 7 बार से MLA

UP Politics: योगी सरकार ने संभल जिले के मंडल गांव में समाजवादी पार्टी के विधायक नवाब इकबाल महमूद (MLA Nawab Iqbal Mahmood) की जमीन पर 'पीला पंजा' चलाया। बुलडोजर की इस कार्रवाई के दौरान 3.5 बीघा सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करवाया गया। 123 बीघा में फैला बाग महमूद और उनके बेटों फैज और सुहैल इकबाल के नाम पर रजिस्टर है।