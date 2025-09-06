Patrika LogoSwitch to English

सम्भल

अखिलेश यादव के करीबी कद्दावर नेता और विधायक की जमीन पर चला योगी का ‘पीला पंजा’; 7 बार से MLA

UP Politics: अखिलेश यादव के करीबी माने जाने वाले नेता की जमीन पर 'पीला पंजा' चला है। वह समाजवादी पार्टी से 7 बार विधायक रह चुके हैं। जानिए पूरा मामला क्या है?

सम्भल

Harshul Mehra

Sep 06, 2025

UP Politics
अखिलेश यादव के करीबी विधायक की जमीन पर चला बुलडोजर। फोटो सोर्स-पत्रिका

UP Politics: योगी सरकार ने संभल जिले के मंडल गांव में समाजवादी पार्टी के विधायक नवाब इकबाल महमूद (MLA Nawab Iqbal Mahmood) की जमीन पर 'पीला पंजा' चलाया। बुलडोजर की इस कार्रवाई के दौरान 3.5 बीघा सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करवाया गया। 123 बीघा में फैला बाग महमूद और उनके बेटों फैज और सुहैल इकबाल के नाम पर रजिस्टर है।

संभल के विधायक की अवैध जमीन पर चला बुलडोजर

ये कार्रवाई शनिवार सुबह SDM विकास चंद्र, नायब तहसीलदार और राजस्व विभाग की टीम के साथ स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में की गई। बताया जा रहा है कि संभल तहसील के मंडल गांव में निरीक्षण के दौरान सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने का खुलासा हुआ। तहसील के अधिकारियों की माने तो सरकारी जमीन से अतिक्रमण से हटाया गया।

किस के नाम पर रजिस्टर है जमीन

इकबाल महमूद मोहम्मद जैद, मोहम्मद जुनैद, फैज इकबाल, मोहम्मद असलम, सोहेल इकबाल और शान इकबाल के नाम पर भूखंड संख्या 222 और 198 रजिस्टर बताई जा रही है।

कौन हैं सपा विधायक नवाब इकबाल महमूद

नवाब इकबाल महमूद को समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव का करीबी माना जाता है। वह समाजवादी पार्टी से 7 बार से विधायक हैं। जानकारी के मुताबिक उन्होंने 1991 में संभल सीट पर पहली बात जीत हासिल की थी। इसके बाद 1996 से लगातार उन्होंने इस सीट से जीत हासिल की।

Published on:

06 Sept 2025 06:10 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sambhal / अखिलेश यादव के करीबी कद्दावर नेता और विधायक की जमीन पर चला योगी का 'पीला पंजा'; 7 बार से MLA

