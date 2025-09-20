BJP नेता पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज, पीड़िता से 17 लाख की धोखाधड़ी का भी है आरोप

संतकबीरनगर में एक महिला की शिकायत पर कोर्ट के आदेश से BJP नेता और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के पति अरुण कुमार के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया है। कोतवाली खलीलाबाद में दर्ज मामले में पीड़िता ने आरोप लगाया है कि आरोपी 2007 से उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था। पीड़िता के मुताबिक, उसके पति देवरिया में आरोपी की इंडेन गैस एजेंसी पर काम करते थे। इसी दौरान अरुण कुमार का उसके घर आना जाना शुरू हुआ और निकटता बढ़ाकर कई बार शारीरिक संबंध बनाया
इस मामले में खलीलाबाद कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक पंकज कुमार पांडेय ने बताया कि महिला ने आरोपी पर धोखाधड़ी का भी आरोप लगाया है। पीड़िता ने कहा है कि 2016 में चुनाव लड़ने के लिए अरुण कुमार ने उससे पैसे मांगे। महिला ने अपने पति के माध्यम से उनके चार रिश्तेदारों के खातों में 8 लाख रुपये और 5 लाख रुपये नकद दिए, थोड़े ही दिन में उन्होंने खलीलाबाद में अपनी जमीन देने की बात कहकर 4 लाख रुपये और ले लिए। इस तरह कुल 17 लाख रुपये की धोखाधड़ी का भी आरोप है। इस गंभीर मामले पर पुलिस की जांच जारी है