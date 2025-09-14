नशे पर पुलिस की स्ट्राइक…152 किलो गांजा बरामद, 6 तस्कर गिरफ्तार…SP ने टीम को दिया 15 हजार नगद का इनाम

संतकबीरनगर पुलिस ने आज बड़ी सफलता प्राप्त करते हुए 152 किलो गांजा बरामद कर तस्करों को गिरफ्तार किया। जिला पुलिस का नशे के विरुद्ध यह बड़ा अभियान है। SP संतकबीर नगर संदीप कुमार मीना ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने कोनिया पुल के पास से 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने यह सफलता प्राप्त की है।