Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

संत कबीर नगर

नशे पर पुलिस की स्ट्राइक…152 किलो गांजा बरामद, 6 तस्कर गिरफ्तार…SP ने टीम को दिया 15 हजार नगद का इनाम

संतकबीर नगर जिले की पुलिस ने सटीक सूचना पर घेरेबंदी कर छह गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। इन तस्करों के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में गांजा, चारपहिया वाहन आदि बरामद किया है।

संत कबीर नगर

anoop shukla

Sep 14, 2025

Up news, sant kabir nagar
फोटो सोर्स: संतकबीर नगर पुलिस X, पुलिस को मिली बड़ी सफलता

संतकबीरनगर पुलिस ने आज बड़ी सफलता प्राप्त करते हुए 152 किलो गांजा बरामद कर तस्करों को गिरफ्तार किया। जिला पुलिस का नशे के विरुद्ध यह बड़ा अभियान है। SP संतकबीर नगर संदीप कुमार मीना ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने कोनिया पुल के पास से 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने यह सफलता प्राप्त की है।

तस्करों के पास से इन चीजों की हुई बरामदगी

आरोपियों के पास से 151 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद किया गया है।पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना ने गिरफ्तारी एवं गंजे की बड़ी खेप बरामद करने वाले पुलिस टीम को ₹15 हजार नगद पुरस्कार की घोषणा किया है। पुलिस ने स्कॉर्पियो (UP51AH9209), पिकअप (UP51CT1723) और दो पल्सर मोटरसाइकिल (UP58AK4595, UP58N3234) भी जब्त की हैं। गांजा 10 बोरियों में भरा हुआ था।

ये भी पढ़ें

आईजीआरएस पर गलत रिपोर्ट पर जोन कार्यालय से इंस्पेक्टर होंगे सीधे सस्पेंड, त्योहारों पर अलर्ट मोड में पुलिस
बरेली
image

गिरफ्तार गांजा तस्कर

पुलिस की घेरेबंदी में गिरफ्तार आरोपियों में निजामुद्दीन उर्फ सोम्मन, प्रदीप चौधरी , मुमताज अहमद, लाखन लाल उर्फ लखन गोड़ और अभिषेक अग्रहरी शामिल हैं। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उनके गिरोह में आधा दर्जन लोग हैं, मुख्य सरगना दुधारा का रहने वाला है।

आंध्रप्रदेश के विजयनगर से लाते थे गांजा

पुलिस की पूछताछ में पकड़े गए तस्करों ने बताया कि आंध्र प्रदेश के विजयनगरम से गांजा लेकर विशाखापट्टनम, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ होते हुए रॉबर्ट्सगंज, बनारस, आजमगढ़ और अंबेडकर नगर तक पहुंचाते थे। सरगना आंध्र प्रदेश में अपने संपर्कों से गांजा मंगवाता था। फिर ये लोग मांग पर लोगों को गांजा उपलब्ध करा देते थे।

ये भी पढ़ें

जब वो मेरे साथ खुश नहीं तो… पति ने प्रेमी से करवा दी पत्नी की शादी
अमेठी
पति ने प्रेमी से करवा दी पत्नी की शादी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

14 Sept 2025 09:44 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sant Kabir Nagar / नशे पर पुलिस की स्ट्राइक…152 किलो गांजा बरामद, 6 तस्कर गिरफ्तार…SP ने टीम को दिया 15 हजार नगद का इनाम

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.