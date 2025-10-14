SP संतकबीर नगर ने पुलिस महकमे में किया बड़ा फेरबदल, कई को मिली नई जिम्मेदारी

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल
संत कबीरनगर जिले में दीपावली एवं छठ पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल हुआ है, आगामी त्योहारों पर कानून व्यवस्था को सुदृढ़ रखने के लिए पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना ने 22 पुलिसकर्मियों का तबादला किया है। इनमें दो इंस्पेक्टर और नौ सब इंस्पेक्टर शामिल हैं।
इस फेरबदल में दुधारा थानाध्यक्ष को हटाकर अरविंद शर्मा को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। इंस्पेक्टर सुश्री सरोज शर्मा को मिशन शक्ति और जनपदीय एंटी रोमियो स्क्वॉड की कमान दी गई है। अरविंद शर्मा को दुधारा का नया थानाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि निवर्तमान दुधारा थानाध्यक्ष इंद्रभूषण सिंह को थाना कोतवाली भेजा गया है।
कॉन्स्टेबल शिवांगी सिंह को क्षेत्राधिकारी कार्यालय पुलिस लाइन, मीना यादव को कोतवाली खलीलाबाद पिंक बूथ, विक्रम कुमार साह को सम्मन सेल, आलोक प्रजापति को गोपनीय कार्यालय और अखिलेश मझवार को थाना धनघटा स्थानांतरित किया गया है।
सब इंजेक्टर में धर्मेंद्र मिश्रा को चौकी प्रभारी राजेडीहा से थाना बेलहर कला, मोहम्मद अकलाख खा को प्रभारी चौकी बिसौवा, प्रभांशु राय को प्रभारी चौकी राजेडीहा, वीरेंद्र मिश्र को थाना धर्मसिंहवा, विश्वकर्मा गिरी को महिला थाना, ओंकार चतुर्वेदी और रामजतन प्रजापति को थाना कोतवाली खलीलाबाद भेजा गया है। उमेश कुमार उपाध्याय को प्रभारी डीसीआरबी की जिम्मेदारी मिली है।
हेड मोहरीर घनश्याम मणि को रीट सेल, हेड कॉन्स्टेबल पवन कुमार को कोतवाली खलीलाबाद कार्यालय, भरत यादव को थाना दुधारा, विवेक कुमार राय को एसओजी, रत्नेश सिंह और नवतेज सिंह को पुलिस लाइन भेजा गया है।
बड़ी खबरेंView All
संत कबीर नगर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग