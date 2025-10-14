SP संतकबीर नगर ने पुलिस महकमे में किया बड़ा फेरबदल, कई को मिली नई जिम्मेदारी

सब इंजेक्टर में धर्मेंद्र मिश्रा को चौकी प्रभारी राजेडीहा से थाना बेलहर कला, मोहम्मद अकलाख खा को प्रभारी चौकी बिसौवा, प्रभांशु राय को प्रभारी चौकी राजेडीहा, वीरेंद्र मिश्र को थाना धर्मसिंहवा, विश्वकर्मा गिरी को महिला थाना, ओंकार चतुर्वेदी और रामजतन प्रजापति को थाना कोतवाली खलीलाबाद भेजा गया है। उमेश कुमार उपाध्याय को प्रभारी डीसीआरबी की जिम्मेदारी मिली है।

हेड मोहरीर घनश्याम मणि को रीट सेल, हेड कॉन्स्टेबल पवन कुमार को कोतवाली खलीलाबाद कार्यालय, भरत यादव को थाना दुधारा, विवेक कुमार राय को एसओजी, रत्नेश सिंह और नवतेज सिंह को पुलिस लाइन भेजा गया है।