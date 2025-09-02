जारी हो गए आदेश… 184 सहायक शिक्षकों को मिलेगा ‘क्रमोन्नति वेतनमान’

MP News: शिक्षकों के लिए राहत की खबर सामने आई है। जानकारी के लिए बता दें कि शिक्षकों की एक पुरानी मांग को पूरा कर दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी कंचन श्रीवास्तव ने द्वितीय और तृतीय क्रमोन्नति वेतनमान के आदेश जारी कर दिए हैं। 1 सितंबर को जारी इन आदेशों से सतना और मैहर जिलों के कुल 184 सहायक शिक्षकों और शिक्षकों को लाभ मिला है। इनमें 24 साल की सेवा पूरी करने वाले 18 सहायक शिक्षक और 30 साल की सेवा पूरी करने वाले 102 सहायक शिक्षक शामिल हैं।