सतना

जारी हो गए आदेश… 184 सहायक शिक्षकों को मिलेगा ‘क्रमोन्नति वेतनमान’

MP News:1 सितंबर को जारी इन आदेशों से सतना और मैहर जिलों के कुल 184 सहायक शिक्षकों और शिक्षकों को लाभ मिला है।

सतना

Astha Awasthi

Sep 02, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका
फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: शिक्षकों के लिए राहत की खबर सामने आई है। जानकारी के लिए बता दें कि शिक्षकों की एक पुरानी मांग को पूरा कर दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी कंचन श्रीवास्तव ने द्वितीय और तृतीय क्रमोन्नति वेतनमान के आदेश जारी कर दिए हैं। 1 सितंबर को जारी इन आदेशों से सतना और मैहर जिलों के कुल 184 सहायक शिक्षकों और शिक्षकों को लाभ मिला है। इनमें 24 साल की सेवा पूरी करने वाले 18 सहायक शिक्षक और 30 साल की सेवा पूरी करने वाले 102 सहायक शिक्षक शामिल हैं।

इसी तरह, 30 साल की सेवा पूरी करने वाले 64 शिक्षकों को भी क्रमोन्नति वेतनमान दिया गया है। विभाग का दावा है कि 5 सितंबर तक सभी लंबित कार्यों को पूरा कर अन्य शिक्षकों को भी क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ दिया जाएगा।

सम्मानित होंगे शिक्षक

बता दें कि मध्यप्रदेश में 5 सितम्बर शिक्षक दिवस पर भोपाल में होने वाले राज्य स्तरीय शिक्षक समारोह में 14 शिक्षकों को उनके द्वारा श्रेष्ठ कार्य करने पर सम्मानित किया जायेगा। पुरस्कृत शिक्षकों को 25 हजार रुपये की सम्मान निधि, शॉल-श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया जायेगा। सम्मानित शिक्षकों में प्राथमिक, माध्यमिक श्रेणी के 8 और उच्चतर माध्यमिक श्रेणी के 6 शिक्षक शामिल हैं। गत वर्ष 2024 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को भी सम्मानित किया जायेगा।

Published on:

02 Sept 2025 02:31 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Satna / जारी हो गए आदेश… 184 सहायक शिक्षकों को मिलेगा ‘क्रमोन्नति वेतनमान’

