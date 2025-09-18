‘जमीनों के रजिस्ट्रेशन’ के लिए, तहसीलदारों का आदेश अनिवार्य

कलेक्टर ने कहा कि कई सहखातेदार होने के बाद भी इनमें से कोई एक खातेदार सभी की जमीनों का पंजीयन अपने नाम करवाना चाहता है। इस दशा में शेष खातेदारों का संबंधित पंजीयन कराने वाले खातेदार के पक्ष का सहमति पत्र अनिवार्य होगा। अगर उनके सहमति पत्र नहीं होंगे तो संबंधित खातेदार के हिस्से की भूमि का ही पंजीयन हो सकेगा। इसके अलावा किसी भूमि स्वामी की मृत्यु हो गई है और उसकी जमीन का वारसाना नहीं चढ़ा है तो उस स्थिति में डीएसओ लॉगिन में पंजीयन की व्यवस्था दी गई है।