‘सीएम हाउस में छोड़ेंगे हजारों गाय’, कंप्यूटर बाबा ने दी चेतावनी…

बाबा ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों को अनदेखा किया गया तो वे हजारों गायों को मुख्यमंत्री आवास (CM House) पर छोड़कर संत समाज वापस लौट जाएगा। उन्होंने कहा कि गौरक्षा के मुद्दे पर मुयमंत्री से कई बार मुलाकात और पत्राचार किया, लेकिन उनकी बातें नहीं सुनी गई। इसलिए संत समाज को मजबूरी में सड़क पर उतरना पड़ा है। यात्रा के दौरान वे प्रदेश के हर जिले में जाकर लोगों से संवाद करेंगे और गौरक्षा के महत्व पर जागरुकता फैलाएंगे। यह आंदोलन केवल साधु-संतों का नहीं, बल्कि पूरे समाज का है और हर नागरिक को इसमें भागीदारी निभानी चाहिए।