‘सीएम हाउस में छोड़ेंगे हजारों गाय’, कंप्यूटर बाबा ने दी चेतावनी…

mp news: प्रदेश में गौवंश की बदहाली को लेकर साधु-संतों के साथ कप्यूटर बाबा (Computer Baba) बुधवार दोपहर 1 बजे ढोल-ढमाको के साथ सतना शहर की सड़कों पर उतरे। उन्होंने दुकानों और चौराहों पर जाकर जनता से गौरक्षा यात्रा के लिए सहयोग और दान देने का आह्वान किया। इस दौरान प्रदेश सरकार पर गौवंश की दुर्दशा का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य की सड़कों पर गायें तड़प-तड़पकर मर रही हैं, जबकि सरकार इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है।
इससे पहले सुबह 11:30 बजे सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्यूटर बाबा ने बताया कि गौ संवर्धन और संरक्षण की मांग को लेकर 7 अक्टूबर से गौरक्षा यात्रा शुरु होगी। यह यात्रा नर्मदापुरम से प्रारंभ होकर 14 अक्टूबर को भोपाल में समाप्त होगी। इस आठ दिवसीय पैदल यात्रा में हजारों गायें भी शामिल होंगी, जिनके गले और सींग में जापन बांधे जाएंगे। यह जापन राज्य सरकार को सौंपकर गौरक्षा के लिए प्रभावी योजनाएं लागू करने की मांग की जाएगी।
बाबा ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों को अनदेखा किया गया तो वे हजारों गायों को मुख्यमंत्री आवास (CM House) पर छोड़कर संत समाज वापस लौट जाएगा। उन्होंने कहा कि गौरक्षा के मुद्दे पर मुयमंत्री से कई बार मुलाकात और पत्राचार किया, लेकिन उनकी बातें नहीं सुनी गई। इसलिए संत समाज को मजबूरी में सड़क पर उतरना पड़ा है। यात्रा के दौरान वे प्रदेश के हर जिले में जाकर लोगों से संवाद करेंगे और गौरक्षा के महत्व पर जागरुकता फैलाएंगे। यह आंदोलन केवल साधु-संतों का नहीं, बल्कि पूरे समाज का है और हर नागरिक को इसमें भागीदारी निभानी चाहिए।