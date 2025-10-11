एमपी के बीजेपी नेता ने किया रेप, समर्थकों ने डाली फोटो-वीडियो, परेशान युवती ने उठाया खौफनाक कदम

Former BJP Satna District President Satish Sharma supporters posted photos of the rape victim (फोटो सोर्स : सोशल मीडिया)
MP BJP- मध्यप्रदेश में बीजेपी के अनेक नेता, कार्यकर्ता सत्ता के नशे में चूर हैं। पार्टी के एक नेता ने युवती से रेप किया। पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई फिर भी उसका कुछ नहीं बिगड़ा। हालांकि पार्टी ने उसे हटा दिया लेकिन उसका वर्चस्व कम नहीं हुआ, वह इधर उधर से धमकी दिलवाने का काम करता रहा। इतना ही नहीं, नेता के समर्थकों ने सोशल मीडिया पर पीड़िता के फोटो-वीडियो डाले और अभद्र कमेंट भी किए। रेप पीड़िता की पहचान उजागर करने का गैरकानूनी काम खुलेआम किया। इससे शर्मसार हुई बेचारी युवती को खौफनाक कदम उठाना पड़ा। उसने आत्महत्या की कोशिश की हालांकि जान बच गई। अब पुलिस मामले की जांच कर आरोपियों पर कार्रवाई की बात कह रही है।
प्रदेश के सतना में बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष सतीश शर्मा पर दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज है। एफआईआर होने के बाद भी उसे अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। इधर सतीश शर्मा के लोग युवती और उसके परिवार को लगातार धमका रहे हैं।
पूर्व बीजेपी जिलाध्यक्ष के कुछ समर्थकों ने तो युवती की फोटो-वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिए। उसपर अभद्र कमेंट्स भी किए। पर्सनल आईडी से फोटो-वीडियो लेकर रेप पीड़िता की पहचान जगजाहिर कर दी।
पीड़िता इतनी परेशान हो गई कि उसने आत्महत्या का प्रयास किया। शुक्रवार रात उसने नींद की कई गोलियां खा लीं। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोलगवां टीआई सुदीप सोनी ने बताया कि डॉक्टरों के अनुसार युवती की हालत अभी स्थिर है। पुलिस ने एक वॉट्सएप ग्रुप पर युवती की फोटो वीडियो पोस्ट करने के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है।
पीड़िता का आरोप है कि पूर्व बीजेपी जिलाध्यक्ष सतीश शर्मा ने नौकरी लगवाने का झांसा देकर यौन शोषण किया था। 24 अप्रैल को कोलगंवा थाने में उसकी शिकायत की। युवती की शिकायत के बाद सतीश शर्मा को बीजेपी ने पद से हटाते हुए पार्टी से भी निष्कासित कर दिया था। अब उसके समर्थक नेता, कार्यकर्ता पीड़िता को परेशान कर रहे हैं।
