एमपी के बीजेपी नेता ने किया रेप, समर्थकों ने डाली फोटो-वीडियो, परेशान युवती ने उठाया खौफनाक कदम

MP BJP- मध्यप्रदेश में बीजेपी के अनेक नेता, कार्यकर्ता सत्ता के नशे में चूर हैं। पार्टी के एक नेता ने युवती से रेप किया। पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई फिर भी उसका कुछ नहीं बिगड़ा। हालांकि पार्टी ने उसे हटा दिया लेकिन उसका वर्चस्व कम नहीं हुआ, वह इधर उधर से धमकी दिलवाने का काम करता रहा। इतना ही नहीं, नेता के समर्थकों ने सोशल मीडिया पर पीड़िता के फोटो-वीडियो डाले और अभद्र कमेंट भी किए। रेप पीड़िता की पहचान उजागर करने का गैरकानूनी काम खुलेआम किया। इससे शर्मसार हुई बेचारी युवती को खौफनाक कदम उठाना पड़ा। उसने आत्महत्या की कोशिश की हालांकि जान बच गई। अब पुलिस मामले की जांच कर आरोपियों पर कार्रवाई की बात कह रही है।