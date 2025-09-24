कार्रवाई: ध्वस्त की जाएंगी अवैध कॉलोनियां, कॉलोनाइजरों पर होगी FIR

निगमायुक्त ने जुबैर हिदायत उल्ला पिता हाजी हिदायत उल्ला, फिरदौस जहां मोहम्मद पत्नी इनायत उल्ला, ओवेश मोहम्मद मुदस्सिर पिता इनायत उल्ला निवासी वार्ड 41 पन्नीलाल चौक द्वारा अमौधा में की जा रही प्लाटिंग पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इनके द्वारा मौजा अमौधा कला स्थित आराजी क्रमांक 763 रकबा लगभग 1.4320 हेक्टेयर में अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही है। तेरसिया दाहिया पत्नी सीताराम दाहिया, रतिया, लीला दाहिया, संतोष दाहिया पिता सीताराम दाहिया निवासी पाठक किराना स्टोर के बगल में मेन रोड शुक्लान टोला डिलौरा पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।