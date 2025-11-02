ढाबे पर बर्थडे पार्टी कर रहे युवक को मारी गोली, मचा हड़कंप

बताया जा रहा है कि आरोपी ने गोली चलाने से पहले पुनीत से कहा था कि विधायक का विरोध करोगे तुम इतने बड़े हो गए हो और जब पुनीत ने हां कहा तो आरोपी ने गोली चला दी। हालांकि पुलिस इस बात की पुष्टि नहीं कर रही है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि विवाद की वजह क्या है। पैर में गोली लगने से घायल पुनीत को सतना के बिड़ला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस आरोपी का सुराग लगाने के लिए होटल में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है।