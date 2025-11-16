Patrika LogoSwitch to English

सतना

एमपी में नए प्रेमी के साथ मिलकर प्रेमिका ने पुराने प्रेमी को रास्ते से हटाया

mp news: 10 साल छोटे नए प्रेमी के साथ मिलकर महिला ने रची पुराने प्रेमी की हत्या की साजिश, दोनों गिरफ्तार...।

2 min read
Google source verification

सतना

image

Shailendra Sharma

Nov 16, 2025

satna

woman kills old boyfriend with help of new boyfriend (demo pic)

mp news: मध्यप्रदेश के सतना जिले की रामपुर बघेलान पुलिस ने सिधौली मर्डर केस का खुलासा कर दिया है। वारदात की वजह अनैतिक संबंध थे और आरोपी मृतक की प्रेमिका व उसका प्रेमी ही निकला है। 5 साल से अनैतिक संबंधों में उलझी महिला ने अपने पुराने प्रेमी से पीछा छुड़ाने के लिए अपने नए प्रेमी जो कि उससे उम्र में 10 साल छोटा है का साथ लिया और फिर पूरी प्लानिंग के तहत नए प्रेमी को मार डाला। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

5 साल से चल रहा था अफेयर

उटक्करपुर थाना कोलगवां निवासी बृजेंद्र सिंह (32) का सिधौली की रीता मल्लाह से पांच वर्षों से संबंध था। समय बीतने के साथ रिश्ते में कड़वाहट बढ़ने लगी। शराब के नशे में बृजेंद्र अक्सर रीता के घर पहुंच जाता और घर के सामने खड़े होकर गाली-गलौज करता था। इससे परिजनों में नाराजगी बढ़ने लगी थी। इसी दौरान रीता की जिंदगी में कृष्णकुमार उर्फ धरमू केवट आया। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और रीता अपने पुराने प्रेमी से पीछा छुड़ाने के लिए बेचैन हो गई।

11 नवंबर की शाम ऐसे हुआ था हमला

हत्या की कड़ी दर कड़ी जोड़ने पर सामने आया कि 11 नवंबर को शाम 4 बजे बृजेन्द्र फिर रीता के घर पहुंचा। हमेशा की तरह गाली-गलौज शुरू हुई। रीता और धरमू ने उसे समझाने का नाटक किया। इसके बाद धरमू खुद बृजेन्द्र की बाइक में उसके साथ बैठकर मटेहना की ओर निकल गया। पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपियों ने पहले से तय कर रखा था कि बृजेन्द्र को रास्ते से हटाना है। इसी साजिश के तहत दोनों उसे सिधौली-सतना-रीवा बायपास पर रात 7:30 बजे रोक लेते हैं और वहां पर रीता और धरमू मिलकर उस पर डंडों से हमला कर देते हैं। युवक के सिर, माथे और शरीर पर गंभीर चोटें आईं, जिससे उसकी हालत नाजुक हो गई।

फर्जी सूचना देकर बचाने की कोशिश

रीता ने अपने अपराध पर पर्दा डालने के लिए डायल 112 पर झूठी सूचना दी कि एक व्यक्ति घायल पड़ा है। पुलिस की मदद से बृजेंद्र को जिला अस्पताल सतना पहुंचाया गया। गंभीर हालत देखते हुए उसे रीवा रेफर किया गया, परंतु 12 नवंबर की रात 1:30 बजे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आरोपियों ने पुलिस को भटकाने के लिए गांव के 7-8 लोगों का नाम लेकर नई कहानी गढ़ने की कोशिश की, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और घटनास्थल की परिस्थितियों ने साफ कर दिया कि मारपीट 1-2 लोगों द्वारा ही की गई थी। जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो दोनों ने अपराध कबूल कर लिया। टीआइ संदीप चतुर्वेदी ने बताया कि आरोपी रीता मल्लाह उर्फ झल्ली (40) व कृष्णकुमार उर्फ धरमू केवट (30) पिता लाल बिहारी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है।

Updated on:

16 Nov 2025 05:17 pm

Published on:

16 Nov 2025 05:16 pm

