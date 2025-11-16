एमपी में नए प्रेमी के साथ मिलकर प्रेमिका ने पुराने प्रेमी को रास्ते से हटाया

रीता ने अपने अपराध पर पर्दा डालने के लिए डायल 112 पर झूठी सूचना दी कि एक व्यक्ति घायल पड़ा है। पुलिस की मदद से बृजेंद्र को जिला अस्पताल सतना पहुंचाया गया। गंभीर हालत देखते हुए उसे रीवा रेफर किया गया, परंतु 12 नवंबर की रात 1:30 बजे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आरोपियों ने पुलिस को भटकाने के लिए गांव के 7-8 लोगों का नाम लेकर नई कहानी गढ़ने की कोशिश की, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और घटनास्थल की परिस्थितियों ने साफ कर दिया कि मारपीट 1-2 लोगों द्वारा ही की गई थी। जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो दोनों ने अपराध कबूल कर लिया। टीआइ संदीप चतुर्वेदी ने बताया कि आरोपी रीता मल्लाह उर्फ झल्ली (40) व कृष्णकुमार उर्फ धरमू केवट (30) पिता लाल बिहारी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है।