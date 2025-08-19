बेटी से बात करने से रोका तो युवक ने घोंट दिया ‘पिता’ का गला

पुलिस ने मामले की तफ्तीश की तो एक से एक कड़ी जोड़ते हुए जल्द ही आरोपी तक पहुंच गई। चौकीदार संतोष की हत्या गांव के ही 23 साल के युवक रजनीकांत ने की थी। पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी रजनीकांत काफी दिन से संतोष की बेटी से बात कर रहा था। संतोष उसे मना करता था। इसी बात को लेकर संतोष ने 10 अगस्त को कजलियां के दिन रजनीकांत को सार्वजनिक रूप से जमकर फटकार लगाई थी। इसी का बदला लेने के लिए रजनीकांत ने उसकी हत्या की प्लानिंग की और 12 अगसत की रात जंगल के रास्ते बाइक से स्कूल जा रहे संतोष की हत्या कर लाश को खाई में फेंक दिया था।