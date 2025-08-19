Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सतना

बेटी से बात करने से रोका तो युवक ने घोंट दिया ‘पिता’ का गला

mp news: चौकीदार की खाई में मिली लाश की गुत्थी सुलझी, गांव का ही 23 साल का लड़का निकला हत्यारा...।

सतना

Shailendra Sharma

Aug 19, 2025

SATNA
SATNA

mp news: हर पिता अपनी बेटी को लेकर काफी अवेयर रहता है और अगर कोई लड़का बेटी को परेशान करे या उससे ज्यादा बातचीत करे तो पिता का उसे टोकना व रोकना लाजमी है लेकिन मध्यप्रदेश के सतना में बेटी से बात करने से रोकने पर एक युवक को रोकना पिता को महंगा पड़ा गया और उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। 6 दिन बाद पुलिस ने जब अंधे हत्याकांड का खुलासा किया तो ये चौंकाने वाली वजह सामने आई।

12 अगस्त को खाई में मिली थी लाश

सतना के रामनगर से 50 किमी दूर शहडोल जिले की सीमा पर कंदवारी में पिछले सप्ताह 12 अगस्त को पुलिस को स्कूल के चौकीदार संतोष कुमार कोल की लाश खाई में पड़ी हुई मिली थी। संतोष की बाइक और मोबाइल भी पुलिस ने जंगल से बरामद की थी। संतोष 11 अगस्त की रात अपनी बाइक से स्कूल में चौकीदार करने के लिए निकला था और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर चोट व गला दबाकर हत्या किया जाना सामने आया था।

ये भी पढ़ें

पत्नी ने साथ सोने से मना किया तो पति ने रात में ही रोक दी सांसें..
खंडवा
khandwa

बेटी से बात करने से रोका तो मार डाला

पुलिस ने मामले की तफ्तीश की तो एक से एक कड़ी जोड़ते हुए जल्द ही आरोपी तक पहुंच गई। चौकीदार संतोष की हत्या गांव के ही 23 साल के युवक रजनीकांत ने की थी। पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी रजनीकांत काफी दिन से संतोष की बेटी से बात कर रहा था। संतोष उसे मना करता था। इसी बात को लेकर संतोष ने 10 अगस्त को कजलियां के दिन रजनीकांत को सार्वजनिक रूप से जमकर फटकार लगाई थी। इसी का बदला लेने के लिए रजनीकांत ने उसकी हत्या की प्लानिंग की और 12 अगसत की रात जंगल के रास्ते बाइक से स्कूल जा रहे संतोष की हत्या कर लाश को खाई में फेंक दिया था।

ये भी पढ़ें

‘मम्मा तुमसे बहुत प्यार करती है, आई लव यू बच्चा’ कहकर महिला ने दी जान, बनाए 5 वीडियो…
शिवपुरी
shivpuri

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

19 Aug 2025 07:27 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Satna / बेटी से बात करने से रोका तो युवक ने घोंट दिया ‘पिता’ का गला

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.