बेटी से बात करने से रोका तो युवक ने घोंट दिया ‘पिता’ का गला

mp news: हर पिता अपनी बेटी को लेकर काफी अवेयर रहता है और अगर कोई लड़का बेटी को परेशान करे या उससे ज्यादा बातचीत करे तो पिता का उसे टोकना व रोकना लाजमी है लेकिन मध्यप्रदेश के सतना में बेटी से बात करने से रोकने पर एक युवक को रोकना पिता को महंगा पड़ा गया और उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। 6 दिन बाद पुलिस ने जब अंधे हत्याकांड का खुलासा किया तो ये चौंकाने वाली वजह सामने आई।
सतना के रामनगर से 50 किमी दूर शहडोल जिले की सीमा पर कंदवारी में पिछले सप्ताह 12 अगस्त को पुलिस को स्कूल के चौकीदार संतोष कुमार कोल की लाश खाई में पड़ी हुई मिली थी। संतोष की बाइक और मोबाइल भी पुलिस ने जंगल से बरामद की थी। संतोष 11 अगस्त की रात अपनी बाइक से स्कूल में चौकीदार करने के लिए निकला था और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर चोट व गला दबाकर हत्या किया जाना सामने आया था।
पुलिस ने मामले की तफ्तीश की तो एक से एक कड़ी जोड़ते हुए जल्द ही आरोपी तक पहुंच गई। चौकीदार संतोष की हत्या गांव के ही 23 साल के युवक रजनीकांत ने की थी। पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी रजनीकांत काफी दिन से संतोष की बेटी से बात कर रहा था। संतोष उसे मना करता था। इसी बात को लेकर संतोष ने 10 अगस्त को कजलियां के दिन रजनीकांत को सार्वजनिक रूप से जमकर फटकार लगाई थी। इसी का बदला लेने के लिए रजनीकांत ने उसकी हत्या की प्लानिंग की और 12 अगसत की रात जंगल के रास्ते बाइक से स्कूल जा रहे संतोष की हत्या कर लाश को खाई में फेंक दिया था।