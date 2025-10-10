ई-अटेंडेस को लेकर मचा बवाल, धड़ाधड़ ’36 प्राचार्यों’ को नोटिस जारी

मानीटरिंग के दौरान पाया गया कि 8 अक्टूबर को हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज नहीं की गई और न ही अवकाश संबधी जानकारी अंकित की गई । यह सौंपे गये कर्तव्य एवं दायित्व निर्वहन में घोर लापरवाही का द्योतक है। मप्र सिविल सेवा आचरण नियम-1965 के नियम-3 का उल्लंघन है व दंडनीय है। संबंधित प्राचार्यों को 7 दिवस में जवाब प्रस्तुत करना है। नहीं तो नियमानुसार एक पक्षीय कार्रवाई की जाएगी।