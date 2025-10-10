Patrika LogoSwitch to English

ई-अटेंडेस को लेकर मचा बवाल, धड़ाधड़ ’36 प्राचार्यों’ को नोटिस जारी

MP News: नोटिस में स्पष्ट किया है कि लोक शिक्षण संचालनालय के 20 जून व 22 अगस्त के पत्र में हमारे शिक्षक ऐप ई-गवर्नेस प्लेटफार्म के माध्यम से ई-अटेंडेंस लगाए जाने की सुविधा प्रदान की गई है।

less than 1 minute read

सतना

image

Astha Awasthi

Oct 10, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका

फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: मध्यप्रदेश के कई जिलों में ई-अटेंडेस को लेकर बवाल मचा हुआ है। कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग ने सतना-मैहर जिले के 36 प्राचार्यों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जेडी नीरव दीक्षित की नजर में डीईओ कंचन श्रीवास्तव अभी भी शासकीय हायर सेकंडरी स्कूल पतौरा की प्राचार्य बनी हुई हैं। हालांकि थमाए गए नोटिस में लिपिकीय त्रुटि हो सकती है।

नोटिस में स्पष्ट किया है कि लोक शिक्षण संचालनालय के 20 जून व 22 अगस्त के पत्र में हमारे शिक्षक ऐप ई-गवर्नेस प्लेटफार्म के माध्यम से ई-अटेंडेंस लगाए जाने की सुविधा प्रदान की गई है। इसमें संभाग अंतर्गत समस्त कार्यरत संस्था प्रधान एवं शैक्षणिक स्टॉफ की ई-अटेंडेंस लगाए जाने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए गए थे।

मानीटरिंग के दौरान पाया गया कि 8 अक्टूबर को हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज नहीं की गई और न ही अवकाश संबधी जानकारी अंकित की गई । यह सौंपे गये कर्तव्य एवं दायित्व निर्वहन में घोर लापरवाही का द्योतक है। मप्र सिविल सेवा आचरण नियम-1965 के नियम-3 का उल्लंघन है व दंडनीय है। संबंधित प्राचार्यों को 7 दिवस में जवाब प्रस्तुत करना है। नहीं तो नियमानुसार एक पक्षीय कार्रवाई की जाएगी।

इनको नोटिस जारी

हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल बड़खेरा, चंदई, प्रतापपुर, कलबलिया, बेरहना, चित्रकूट कामता, विलौधा, श्री प्रताप सिंह मढ़ी कला, सोनौरा, मरौहा, रामनगर, सराय, गढ़वा खुर्द, घोरकाट, बेला, मुड़हा, बरी कला, रामस्थान, बिरला कॉलोनी, मांद, सिजहटा, माधवगढ़, रैगांव, धवारी, कोठी, बगहा, भुमकहर, भरजुना, घूरडांग, कुआं, टिकुरिया टोला, पथरहटा, लोहराउरा, मॉडल उचेहरा, अटरा और पतौरा प्राचार्य को नोटिस जारी किया है।

Published on:

10 Oct 2025 04:15 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Satna / ई-अटेंडेस को लेकर मचा बवाल, धड़ाधड़ ’36 प्राचार्यों’ को नोटिस जारी

