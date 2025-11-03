चिंता की बात: हाई रिस्क पर 22 प्रतिशत गर्भवती महिलाएं, 15 दिन में दो ने गंवाई जान

pregnant women on high risk: मध्य प्रदेश के सतना जिले में हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की निगरानी न होने के कारण प्रसव के पहले या प्रसव के बाद जान जा रही है। सतना में 15 दिन के भीतर 2 महिलाओं की मौत हो गई, जिसकी बड़ी वजह खून की कमी रही। विभाग के रिकॉर्डों में सतना-मैहर में 23049 गर्भवती रजिस्टर्ड हैं, जिनमें 5502 (22 फीसदी) हाई रिस्क चिह्नित हैं। इनकी चार एएनसी जांच के साथ प्रसव के 10 दिन पहले भर्ती का भी प्रावधान है, जो नहीं हो पा रहा। (MP News)