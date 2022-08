प्रभु श्री राम के प्रतिज्ञा स्थल 'सिद्धा पहाड़' पर खनन अनुमति की तैयारी में सरकार

धार्मिक महत्व के पवित्र पर्वत पर खदान को लेकर आम जनमानस में भारी आक्रोश

विधायक चित्रकूट नीलांशु और मैहर विधायक नारायण ने कलेक्टर को लिखा पत्र

सतना। प्रभु श्री राम की कर्मभूमि 84 कोषीय चित्रकूट क्षेत्र स्थित सिद्धा पहाड़ जहां रामायण काल में श्री राम ने राक्षसों के वध की प्रतिज्ञा ली थी उसे खोदने की तैयारी हो गई है। राज्य शासन ने इस पूरी पहाड़ी पर खनन अनुमति देने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। इसके लिये मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय ने पर्यावरणीय अनुमति के लिये 30 सितंबर को जनसुनवाई आयोजित की है। इस अनुमति के बाद इस पहाड़ से हर वर्ष लगभग 43 हजार टन खनिज की खुदाई होगी। अगर इस सिद्धा पहाड़ की खुदाई की अनुमति मिल जाती है तो अगले कुछ सालों में धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व का यह पहाड़ नक्शे से गायब हो जाएगा और प्रभु श्री राम के प्रतिज्ञा स्थल का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। इस मामले के सामने आने के बाद जिले भर में आक्रोश की स्थितियां निर्मित हो गई हैं। चित्रकूट के कांग्रेस विधायक नीलांशु चतुर्वेदी और मैहर के भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इस पर रोक लगाने के लिये कलेक्टर को पत्र लिखा है। उधर कांग्रेस ने भी इस मामले में प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला है।

Preparation of mining permission at the pledge site of Lord Shri Ram