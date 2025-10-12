MP में जहां मंत्री का ‘घर’, वहीं नगर निगम बेहाल, आधे से ज्यादा पद खाली

नगर निगम को स्मार्ट सिटी का दर्जा भी प्राप्त है। इतना सब होने के बाद भी निगम की स्थिति यह है कि यहां के ज्यादातर स्वीकृत पद खाली है। हद तो इस बात की है कि तबादले से यहां लोगों को लाने के बजाए नगर निगम से तबादले कर पद रिक्तता और बढ़ा दी गई है। इससे कामकाज प्रभावित हो रहे। (MP News)