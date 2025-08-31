Toll Tax: 1 सितंबर की आधी रात से महंगा होगा ‘टोल टैक्स’, जानें कितना

MP News: मध्यप्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने सिंहपुर स्थित टोल प्लाजा पर टोल की दरों में बढ़ोतरी की है। ये नई दरें 1 सितंबर की आधी रात से लागू हो जाएंगी और 31 अगस्त 2026 तक लागू रहेंगी। इस बार की दरों में जहां निजी कार मालिकों को राहत मिली है, वहीं बसों और अन्य व्यावसायिक वाहनों पर थोड़ा बोझ बढ़ा है।