सवाईमाधोपुर: खेत में जुताई के दौरान रोटावेटर की चपेट में आने से 18 साल के युवक की मौत, टॉपलिंक ठीक करते समय हुआ हादसा

फाइल फोटो-पत्रिका
सवाईमाधोपुर। खण्डार कस्बे के पास शुक्रवार दोपहर एक खेत में रोटावेटर की चपेट में आने से 18 वर्षीय युवक की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब युवक खेत में ट्रैक्टर से जुताई करवा रहा था। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान प्रेमराज माली (18) पुत्र रामप्रसाद माली, निवासी छापर कॉलोनी, खण्डार के रूप में हुई है। घटना के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर छा गई।
जानकारी के अनुसार, प्रेमराज अपने खेत पर ट्रैक्टर रोटावेटर से जुताई करवा रहा था। इस दौरान ट्रैक्टर में लगी टॉपलिंक की सेटिंग ठीक करने के लिए वह आगे बढ़ा, तभी ट्रैक्टर अचानक चल पड़ा और वह संतुलन खोकर रोटावेटर के नीचे आ गया। रोटावेटर के ब्लेड्स में फंसने से युवक के शरीर का निचला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। उसकी जांघों तक दोनों टांगें और कोहनी तक दोनों हाथ कट गए।
खेत पर मौजूद परिजनों और अन्य लोगों ने तुरंत ट्रैक्टर बंद करके प्रेमराज को बाहर निकाला, लेकिन वह रोटावेटर की ब्लेड में फंसने से गंभीर रूप से घायल हो चुका था। उसे तुरंत खण्डार उपजिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे की सूचना मिलते ही खंडार थाने के हेड कांस्टेबल इकरार खान पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और आवश्यक कार्रवाई शुरू की।
पुलिस ने शव का पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जिसके बाद उसे परिजनों को सौंप दिया गया। परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है।
