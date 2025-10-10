सवाईमाधोपुर: खेत में जुताई के दौरान रोटावेटर की चपेट में आने से 18 साल के युवक की मौत, टॉपलिंक ठीक करते समय हुआ हादसा

जानकारी के अनुसार, प्रेमराज अपने खेत पर ट्रैक्टर रोटावेटर से जुताई करवा रहा था। इस दौरान ट्रैक्टर में लगी टॉपलिंक की सेटिंग ठीक करने के लिए वह आगे बढ़ा, तभी ट्रैक्टर अचानक चल पड़ा और वह संतुलन खोकर रोटावेटर के नीचे आ गया। रोटावेटर के ब्लेड्स में फंसने से युवक के शरीर का निचला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। उसकी जांघों तक दोनों टांगें और कोहनी तक दोनों हाथ कट गए।