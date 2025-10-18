Rajasthan: दिवाली से पहले मिली बड़ी सौगात, सड़कों पर दौड़ेगा विकास, 90 करोड़ रुपए मंजूर

-हम्मीर सर्किल से आलनपुर सर्किल के बीच 15 करोड़ रुपए से सड़क निर्माण।

स्टेट हाईवे-122 पर 6 किलोमीटर सड़क के चौड़ाईकरण व सुदृढ़ीकरण पर 6 करोड़ रुपए।

-जड़ावता, खाटकलां श्मशान घाट, हाउसिंग बोर्ड, श्यामपुरा बस स्टैंड, सर्किट हाउस रोड, सामान्य चिकित्सालय के आसपास की गलियों व कॉलोनियों में सड़क विकास पर 14 करोड़ रुपए।

-हाउसिंग बोर्ड व मीणा कॉलोनी की आंतरिक सड़कों के लिए 1 करोड़ रुपए।

-रणथम्भौर रेलवे स्टेशन, पॉलिटेक्निक कॉलेज, लटिया नाले, रणथम्भौर रोड सहित 13 निर्माण कार्यों पर 20 करोड़ रुपए।

-बजरिया क्षेत्र में 7 किलोमीटर से अधिक लंबाई की 4 लेन सड़क निर्माण पर 35 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।