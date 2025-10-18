Rajasthan: दिवाली से पहले मिली बड़ी सौगात, सड़कों पर दौड़ेगा विकास, 90 करोड़ रुपए मंजूर

Photo Source: AI
Sawai Madhopur News: सवाईमाधोपुर जिले में सड़क विकास को लेकर एक बड़ी सौगात मिली है। कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा के प्रयासों से राज्य सरकार ने जिले में 31 सड़कों के सुदृढ़ीकरण एवं मरम्मत के लिए 90 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। इन कार्यों से न केवल सड़कों का विकास होगा, बल्कि इनसे विकास की रफ्तार को भी गति मिलेगी।
जानकारी के अनुसार शहर में यह कार्य आगामी 3 नवम्बर को भैरू दरवाजा स्थित श्री राधाकृष्ण गौशाला में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा समापन अवसर पर मंत्री डॉ. मीणा द्वारा शिलान्यास के साथ शुरू होगा।
मंत्री मीणा ने बताया कि बजट घोषणा 2025-26 के तहत स्वीकृत राशि से करीब 40 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का सुदृढ़ीकरण, चौड़ाईकरण, सौंदर्यकरण और निर्माण कार्य किया जाएगा। इससे सड़कों पर जाम की समस्या से निजात मिलेगी।
साथ ही यह कार्य जिले के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को लाभान्वित करेगा। इस स्वीकृति से न केवल यातायात सुगम होगा। बल्कि पर्यटन, व्यापार और नागरिक सुविधाओं में भी काफी सुधार होगा और शहर के विकास को पंख लगेंगे।
यह होंगे प्रमुख विकास कार्य
-हम्मीर सर्किल से आलनपुर सर्किल के बीच 15 करोड़ रुपए से सड़क निर्माण।
स्टेट हाईवे-122 पर 6 किलोमीटर सड़क के चौड़ाईकरण व सुदृढ़ीकरण पर 6 करोड़ रुपए।
-जड़ावता, खाटकलां श्मशान घाट, हाउसिंग बोर्ड, श्यामपुरा बस स्टैंड, सर्किट हाउस रोड, सामान्य चिकित्सालय के आसपास की गलियों व कॉलोनियों में सड़क विकास पर 14 करोड़ रुपए।
-हाउसिंग बोर्ड व मीणा कॉलोनी की आंतरिक सड़कों के लिए 1 करोड़ रुपए।
-रणथम्भौर रेलवे स्टेशन, पॉलिटेक्निक कॉलेज, लटिया नाले, रणथम्भौर रोड सहित 13 निर्माण कार्यों पर 20 करोड़ रुपए।
-बजरिया क्षेत्र में 7 किलोमीटर से अधिक लंबाई की 4 लेन सड़क निर्माण पर 35 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
