Tiger Reserve: राजस्थान के सभी टाइगर रिजर्व में होगा एनिमल डिजीज सर्वे, मुकुंदरा से हुई शुरुआत

सवाईमाधोपुर। कोटा के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में वर्ष 2020 से 2023 के बीच तीन वयस्क बाघ और दो शावकों की मौत हो चुकी है, जबकि एक वयस्क और एक शावक अब भी लापता हैं। इन घटनाओं के बाद यहां पर्यटन पर भी असर पड़ा। अब टाइगर कुनबे को बढ़ाने के प्रयास तेज हुए हैं और मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र से बाघिन लाने की तैयारी चल रही है। इसी क्रम में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने रिजर्व में डिजीज सर्विलांस सर्वे शुरू किया है।