भूरी पहाड़ी हत्याकांड: तीन आरोपी गिरफ्तार, दो ट्रैक्टर जब्त

सवाईमाधोपुर. कुंडेरा थाना पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। Photo- Patrika
सवाईमाधोपुर। कुंडेरा थाना पुलिस ने भूरी पहाड़ी में हुए जमीनी विवाद से जुड़े हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चौहानवास की ढाणी से तीनों को दबोचते हुए घटना में प्रयुक्त दो ट्रैक्टर भी जब्त किए।
थानाधिकारी हरभान सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में प्रेमराज मीणा, मुकेश मीणा और जीतराम मीणा शामिल हैं। तीनों भूरी पहाड़ी के निवासी हैं। पुलिस ने इन्हें भूरी पहाड़ी जीएसएस के पास कच्चे रास्ते से धरा। इनके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त दो ट्रैक्टर को जब्त किया।
19 अक्टूबर को भूरी पहाड़ी में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ था। इस दौरान मीठालाल मीणा की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग घायल हुए थे। पीड़ित रिंकेश मीणा पुत्र प्यारे लाल ने रिपोर्ट में बताया कि प्रेमराज, विजय, मुकेश, जीतराम सहित अन्य परिजनों ने ट्रैक्टर और हथियारों से हमला किया था।
इसी दौरान आरोपी दिल्लू पुत्र मुकेश ने ट्रैक्टर से उगंती देवी को कुचल दिया। इसके बाद सभी मौके से फरार हो गए थे। उधर, पुलिस ने मामले में तत्परता दिखाते हुए आरोपियों की तलाश शुरू की थी। मुखबिर की सूचना पर तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं अन्य फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीमें जुटी हुई हैं।
