सवाईमाधोपुर: पेड़ से लटका मिला युवक का शव, जयपुर में करता था काम, लंबे समय से नहीं लौटा था घर

सवाईमाधोपुर। चौथ का बरवाड़ा उपखंड क्षेत्र की सारसोप ग्राम पंचायत के जंगल में मंगलवार सुबह एक युवक का शव पेड़ से लटका मिला। सुबह पशु चराने निकले ग्रामीणों ने जब यह दृश्य देखा तो सनसनी फैल गई। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पर चौथ का बरवाड़ा थाना अधिकारी कैलाश चंद पुलिस जाप्ते सहित मौके पर पहुंचे और शव को नीचे उतरवाकर पंचनामा कार्रवाई शुरू की।