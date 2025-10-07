Patrika LogoSwitch to English

Jaipur SMS Fire

सवाई माधोपुर

सवाईमाधोपुर: पेड़ से लटका मिला युवक का शव, जयपुर में करता था काम, लंबे समय से नहीं लौटा था घर

सवाईमाधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा इलाके में एक युवक का शव पेड़ पर लड़का मिला। युवक लंबे समय से घर नहीं लौटा था, सीधा उसका शव पेड़ से लटका मिला।

less than 1 minute read

सवाई माधोपुर

image

Kamal Mishra

Oct 07, 2025

Rajasthan Police

प्रतीकात्मक तस्वीर-पत्रिका

सवाईमाधोपुर। चौथ का बरवाड़ा उपखंड क्षेत्र की सारसोप ग्राम पंचायत के जंगल में मंगलवार सुबह एक युवक का शव पेड़ से लटका मिला। सुबह पशु चराने निकले ग्रामीणों ने जब यह दृश्य देखा तो सनसनी फैल गई। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पर चौथ का बरवाड़ा थाना अधिकारी कैलाश चंद पुलिस जाप्ते सहित मौके पर पहुंचे और शव को नीचे उतरवाकर पंचनामा कार्रवाई शुरू की।

थाना अधिकारी ने बताया कि मृतक की पहचान महावीर मीणा उर्फ पिंटू मीणा (30) पुत्र गिर्राज मीणा निवासी सारसोप के रूप में हुई है। मृतक अविवाहित था और पिछले काफी समय से घर नहीं आया था। परिजनों के अनुसार, वह जयपुर में किसी होटल में काम करता था और कई महीनों से घर नहीं लौटा था।

आत्महत्या का लग रहा मामला

पुलिस के अनुसार, प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या से जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है। शव के कपड़े भीगने से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि युवक ने सोमवार देर रात फांसी लगाई होगी, क्योंकि रात में क्षेत्र में बारिश हुई थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए शिवाड़ अस्पताल भिजवाया, जहां चिकित्सकों ने पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया।

गांव में शोक की लहर

घटना की सूचना मिलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है और युवक की आत्महत्या के कारणों का पता लगाया जा रहा है।

07 Oct 2025 05:20 pm

Hindi News / Rajasthan / Sawai Madhopur / सवाईमाधोपुर: पेड़ से लटका मिला युवक का शव, जयपुर में करता था काम, लंबे समय से नहीं लौटा था घर

सवाई माधोपुर

राजस्थान न्यूज़

