Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सवाई माधोपुर

सवाईमाधोपुर में बनास नदी में फंसी यात्रियों से भरी बस, मची चीख पुकार

चौथ का बरवाड़ा-शिवाड़ मार्ग पर स्थित बनास नदी की डिडायच रपट पर गुरुवार देर शाम एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया।

2 min read
Google source verification

सवाई माधोपुर

image

kamlesh sharma

Oct 30, 2025

Play video

फोटो वीडियो स्क्रीनशॉट

चौथ का बरवाड़ा (सवाईमाधोपुर)। चौथ का बरवाड़ा-शिवाड़ मार्ग पर स्थित बनास नदी की डिडायच रपट पर गुरुवार देर शाम एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। तेज बहाव के बावजूद चालक ने लापरवाहीपूर्वक बस निकालने की कोशिश की, जिससे चित्तौड़ा गांव के 40 से अधिक श्रद्धालु नदी के बीचों-बीच फंस गए। बस में पानी घुसते ही चीख-पुकार मच गई। सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने ट्रैक्टर, लोडर व डंपर की मदद से राहत कार्य शुरू किया। तेज बहाव के कारण ग्रामीणों को काफी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन अंततः डंपर की सहायता से सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।

जानकारी के अनुसार बस में सवार सभी यात्री जयपुर जिले की फागी तहसील के चित्तौड़ा गांव के निवासी थे। सभी श्रद्धालु पहले सवाईमाधोपुर में गणेश जी मंदिर में दर्शन कर चौथ का बरवाड़ा माता मंदिर आए थे। दर्शन के बाद वे शिवाड़ मार्ग से जयपुर लौट रहे थे। इस दौरान यह हादसा घटित हो गया। इस दौरान बस में पानी घुसने से यात्रियों में दहशत का माहौल हो गया।

छोटे बच्चे रोने लग गए, जिससे माहौल भयावह हो गया। तेज बहाव और अंधेरा होने के बावजूद ग्रामीणों के साहसिक प्रयासों से सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। यहां कई स्थानीय युवाओं ने अपनी जान जोखिम में डालकर यात्रियों को सुरक्षित निकालने में अहम भूमिका निभाई। गंभीर मीणा, धनराज प्रजापत, बोलता राम, पप्पू, भवानी शंकर, दीपक, रामधन, हेमंत और कालू सहित कई ग्रामीणों की सूझबूझ और साहस से बड़ी जनहानि होने से टल गई।

प्रशासनिक लापरवाही आई सामने

घटना के बाद क्षेत्रवासियों में प्रशासन के प्रति नाराजगी जताई। ग्रामीणों का कहना है कि बीसलपुर बांध से दोपहर बाद बनास नदी में पानी छोड़ा गया, लेकिन इसकी कोई पूर्व सूचना या अलर्ट जारी नहीं किया गया। न ही नदी के दोनों छोर पर कोई कर्मचारी तैनात था। इसी लापरवाही के चलते यह हादसा होते-होते टल गया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

30 Oct 2025 09:06 pm

Published on:

30 Oct 2025 08:59 pm

Hindi News / Rajasthan / Sawai Madhopur / सवाईमाधोपुर में बनास नदी में फंसी यात्रियों से भरी बस, मची चीख पुकार

बड़ी खबरें

View All

सवाई माधोपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान में साइबर ठगी का म्यूल अकाउंट पकड़ा, 6 माह में ढाई करोड़ का ट्रांजेक्शन; आरोपी गिरफ्तार

Mule-account-of-cyber-fraud
सवाई माधोपुर

Sawai Madhopur: खेतों में सिंचाई होगी आसान… किसान होंगे समृद्ध, यहां लगेंगे 2.94 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा प्लांट

Solar-Power
सवाई माधोपुर

Rajasthan: पुलिस से गुस्सा लड़की हाइटेंशन पोल पर चढ़ी, प्रशासन के फूले हांथ-पांव, सप्लाई कराई बंद, नीचे जाल लगवाया

girl climbed high-tension pole
सवाई माधोपुर

Rajasthan: रणथंभौर में शिकारी बेखौफ, 5 साल में 88 वन्यजीवों का शिकार; जानें कब-कब पकड़े गए शिकारी

Ranthambore
सवाई माधोपुर

Rajasthan: डूंगरी बांध के खिलाफ ग्रामीण लामबंद, नेताओं के कार्यक्रमों का करेंगे सामूहिक बहिष्कार

Dungri-Dam-1
सवाई माधोपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.