सवाईमाधोपुर में बनास नदी में फंसी यात्रियों से भरी बस, मची चीख पुकार

चौथ का बरवाड़ा (सवाईमाधोपुर)। चौथ का बरवाड़ा-शिवाड़ मार्ग पर स्थित बनास नदी की डिडायच रपट पर गुरुवार देर शाम एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। तेज बहाव के बावजूद चालक ने लापरवाहीपूर्वक बस निकालने की कोशिश की, जिससे चित्तौड़ा गांव के 40 से अधिक श्रद्धालु नदी के बीचों-बीच फंस गए। बस में पानी घुसते ही चीख-पुकार मच गई। सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने ट्रैक्टर, लोडर व डंपर की मदद से राहत कार्य शुरू किया। तेज बहाव के कारण ग्रामीणों को काफी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन अंततः डंपर की सहायता से सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।