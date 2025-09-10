सवाई माधोपुर: खेतों पर पहुंचे कलक्टर, खुद कराई गिरदावरी; कृषि पर्यवेक्षक पर गिरी गाज

चर्चा के दौरान ग्रामीणों ने मवेशियों के लिए चारे-पानी की कमी की स्थिति के बारे में बताया। कलक्टर ने पशुपालन विभाग को लोगों को पशु- चारे की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कस्तूरबा आवासीय विद्यालय के जर्जर भवन के लिए समुचित वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश दिए। कलक्टर काना राम ने मंगलवार को पंचायत समिति के दोंदरी, धनौली, मैनपुरा, गोगोर, सेलू, जडावता, बाडोलास, चकेरी सहित विभिन्न गांवों का दौरा कर ऑनलाइन गिरदावरी के बारे में वस्तुस्थिति का मौके पर निरीक्षण किया।