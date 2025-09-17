Patrika LogoSwitch to English

सवाई माधोपुर

Sawai Madhopur: साइबर ठगी के लिए कमीशन पर खाता देने वालों पर शिकंजा, 9 मामले दर्ज

कमीशन के लालच में किराए पर खाता देकर लाखों रुपए के लेनदेन पर अंकुश लगाने के लिए जिला पुलिस ने साइबर ठगों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है।

सवाई माधोपुर

Anil Prajapat

Sep 17, 2025

cyber fraud
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। फोटो: पत्रिका

सवाईमाधोपुर। कमीशन के लालच में किराए पर खाता देकर लाखों रुपए के लेनदेन पर अंकुश लगाने के लिए जिला पुलिस ने साइबर ठगों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जिले में मंगलवार को एक ही दिन में म्यूल अकाउन्टस (किराये के खाता) के मामले में 9 कार्रवाईयां की गई। इनमें दो प्रकरण कोतवाली, दो बौंली, एक मानटाउन, एक चौथ का बरवाड़ा, एक कुंडेरा एवं दो प्रकरण उदेई मोड थाने में दर्ज किए गए।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामकुमार कस्वां ने बताया कि पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार के निर्देश पर म्यूल अकाउंट्स पर प्राथमिकता से कार्रवाई करते हुए जिला पुलिस साइबर ठगी पर पूरी तरह शिकंजा कसने के लिए ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर रही है, जो अपने खाते को साइबर ठगी के उपयोग के लिए कमीशन पर देते हैं और कार्रवाई में बच जाते हैं।

उन्होंने बताया कि म्यूल अकाउन्ट्स की जांच में यह तथ्य सामने आया है कि इन म्यूल अकाउंट्स से लाखों रुपए के ट्रांजेक्शन किए गए हैं। इसी क्रम में जिला सवाईमाधोपुर में अब तक कुल 9 प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। वहीं साइबर सेल की ओर से समस्त बैंकों के साथ समन्वय स्थापित कर म्यूल अकाउन्ट्स की जानकारी जुटाई जा रही है।

…तो मकान मालिक पर भी होगी कार्रवाई

कस्वां ने बताया कि साइबर फ्रॉड को समाप्त करने के लिए पुलिस अब जल्द ही डोर टू डोर अभियान शुरू करेगी। इस दौरान यदि कोई साइबर ठग किसी घर में किराए से रहता पाया जाता है तो पुलिस आरोपी के साथ ही मकान मालिक को सहयोगी के रूप में आरोपी बनाकर कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि मकान मालिक मकान को किराए पर देते समय किराएदार की जानकारी संबंधित थाने में जरूर दें।

Published on:

17 Sept 2025 03:22 pm

Sawai Madhopur: साइबर ठगी के लिए कमीशन पर खाता देने वालों पर शिकंजा, 9 मामले दर्ज

