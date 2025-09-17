Sawai Madhopur: साइबर ठगी के लिए कमीशन पर खाता देने वालों पर शिकंजा, 9 मामले दर्ज

सवाईमाधोपुर। कमीशन के लालच में किराए पर खाता देकर लाखों रुपए के लेनदेन पर अंकुश लगाने के लिए जिला पुलिस ने साइबर ठगों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जिले में मंगलवार को एक ही दिन में म्यूल अकाउन्टस (किराये के खाता) के मामले में 9 कार्रवाईयां की गई। इनमें दो प्रकरण कोतवाली, दो बौंली, एक मानटाउन, एक चौथ का बरवाड़ा, एक कुंडेरा एवं दो प्रकरण उदेई मोड थाने में दर्ज किए गए।