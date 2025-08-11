राजस्थान-मध्यप्रदेश की लाइफ लाइन ओघाड़ पुलिया पर 13 दिन से भारी वाहनों का प्रवेश बंद, केंद्रीय मंत्री से मिले विधायक

पुलिया का वन विभाग की ओर से सर्वे किया गया। इसके बाद तुरन्त वनाधिकारियों की की बैठक बुलाकर सभी अतिआवश्यक कार्रवाई व दस्तावेज पूर्ण कर राज्य सरकार की ओर से केन्द्र सरकार को भिजवा दिया गया है। विधायक ने पुलिया निर्माण कार्य के लिए वनक्षेत्र व वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की एनओसी दिलवाने के लिए केन्द्रीय मंत्री से आग्रह किया ताकि पुलिया का निर्माण हो सके तथा जल्द से जल्द विधानसभा क्षेत्र खण्डार और श्योपुर मध्यप्रदेश की आम जनता को लाभ मिल सके। इस पर मंत्री ने विधायक को शीघ्र एनओसी दिलाने का आश्वासन दिया।