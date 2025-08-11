राजस्थान-मध्यप्रदेश की लाइफ लाइन ओघाड़ पुलिया पर 13 दिन से भारी वाहनों का प्रवेश बंद, केंद्रीय मंत्री से मिले विधायक

खण्डार। राजस्थान-मध्यप्रदेश की क्षतिग्रस्त लाइफ लाइन ओघाड़ की पुलिया को सीधा कराने के लिए वन विभाग से एनओसी दिलाने के लिए दिल्ली में विधायक जितेन्द्र गोठवाल ने केंद्रीय सडक़ व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी एवं भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने खंडार विधानसभा की जनता को सुरक्षित और सुगम आवागमन उपलब्ध कराने के लिए कहा।
गोठवाल ने मंत्री को बताया की टोंक चिरगांव राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 552 पर 29 जुलाई की रात ओघाड़ की पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई थी। तब पुलिया पर तीन दिन तक वाहनों का आवागमन पूरी तरह बंद रहा। वर्तमान में भारी वाहनों की निकासी बंद होने से राजस्थान व मध्यप्रदेश का सपंर्क कटा हुआ है।
विधायक गोठवाल ने मंत्री को बताया कि व्यापार से संबन्धित कार्य, चिकित्सा सेवा से समबन्धित, शिक्षा व्यवस्था, डीजल सप्लाई व यात्रियों के आवागमन से लेकर अन्य समबन्धित अतिआवश्यक सेवाओं को लेकर वर्तमान में क्षेत्र के लोग काफी असुविधा का सामना कर रहे है। पुलिया के अभाव में सभी अतिआवश्यक कार्य रुक गए है। इसके साथ ही सवाई माधोपुर- खण्डार के लोगों का मध्यप्रदेश से सपर्क बिल्कुल टूट गया है।
पुलिया का वन विभाग की ओर से सर्वे किया गया। इसके बाद तुरन्त वनाधिकारियों की की बैठक बुलाकर सभी अतिआवश्यक कार्रवाई व दस्तावेज पूर्ण कर राज्य सरकार की ओर से केन्द्र सरकार को भिजवा दिया गया है। विधायक ने पुलिया निर्माण कार्य के लिए वनक्षेत्र व वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की एनओसी दिलवाने के लिए केन्द्रीय मंत्री से आग्रह किया ताकि पुलिया का निर्माण हो सके तथा जल्द से जल्द विधानसभा क्षेत्र खण्डार और श्योपुर मध्यप्रदेश की आम जनता को लाभ मिल सके। इस पर मंत्री ने विधायक को शीघ्र एनओसी दिलाने का आश्वासन दिया।
उन्होंने बताया कि टोंक-सवाईमाधोपुर-श्योपुर (मध्यप्रदेश) चिरगांव हाईवे सवाईमाधोपुर शहर से रणथभोर वन क्षेत्र से होकर गुजरता है। सवाईमाधोपुर से श्योपुर का यह एक मात्र मार्ग है। गत दिनों 29जुलाई को क्षेत्र में अत्याधिक बारिश होने के कारण बोदल ब्रिज के अप स्ट्रीम साइड में मानसरोवर डेम स्थित हैं। जिसमें अधिक पानी की आवक होने पर साथ ही जगंल का पानी तेज वेग के साथ आने पर बोदल ब्रिज की सडक के ऊपर 9 से 10 फीट पानी आ गया।
जिससे ब्रिज क्षतिग्रस्त होकर बिल्कुल टूट गया है। इसके चलते कारण यातायात अवरूद्ध हो गया। वर्तमान में पुलिया टूटने के कारण रास्ता बिल्कुल बंद है व आवागमन बाधित है। इसके साथ ही आवागमन बंद होने के कारण मूलभूत सुविधाओं से विधानसभा खण्डार और श्योपुर की आम जनता लाभ से वंचित है।