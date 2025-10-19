सवाईमाधोपुर: खेत की मेड़ बांध रहे बुजुर्ग पर जानलेवा हमला, एक पैर धारदार हथियार से काटा

सवाईमाधोपुर। देवली गांव के माऴ खेत में मेड़ बांध रहे बुजुर्ग पर रविवार सुबह धारदार हथियारों और सरियों से जानलेवा हमला कर दिया गया। आरोपियों ने हमले में बुजुर्ग का एक पैर काटकर अलग कर दिया, जबकि दूसरे पैर और एक हाथ में गंभीर फैक्चर आए हैं। घायल की हालत नाजुक होने पर उसे सवाईमाधोपुर जिला अस्पताल से जयपुर एसएमएस रैफर किया गया, जहां उपचार जारी है। घटना को लेकर पीड़ित के पुत्र देवहंस गुर्जर ने भाड़ौती थाने में दो दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।