सवाई माधोपुर

सवाईमाधोपुर: खेत की मेड़ बांध रहे बुजुर्ग पर जानलेवा हमला, एक पैर धारदार हथियार से काटा

देवली गांव के माऴ खेत में मेड़ बांध रहे बुजुर्ग पर रविवार सुबह धारदार हथियारों और सरियों से जानलेवा हमला कर दिया गया। आरोपियों ने हमले में बुजुर्ग का एक पैर काटकर अलग कर दिया, जबकि दूसरे पैर और एक हाथ में गंभीर फैक्चर आए हैं।

2 min read

सवाई माधोपुर

image

kamlesh sharma

Oct 19, 2025

फोटो: वीडियो स्क्रीनशॉट

सवाईमाधोपुर। देवली गांव के माऴ खेत में मेड़ बांध रहे बुजुर्ग पर रविवार सुबह धारदार हथियारों और सरियों से जानलेवा हमला कर दिया गया। आरोपियों ने हमले में बुजुर्ग का एक पैर काटकर अलग कर दिया, जबकि दूसरे पैर और एक हाथ में गंभीर फैक्चर आए हैं। घायल की हालत नाजुक होने पर उसे सवाईमाधोपुर जिला अस्पताल से जयपुर एसएमएस रैफर किया गया, जहां उपचार जारी है। घटना को लेकर पीड़ित के पुत्र देवहंस गुर्जर ने भाड़ौती थाने में दो दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

खेत पर मेड़ बांधने के दौरान हमला

देवहंस ने रिपोर्ट में बताया कि उसके पिता पुखराज गुर्जर (60) निवासी देवली 13 अक्टूबर को अपने खेत पर गए थे, जहां खेत की मेड़ पर कच्ची दीवार बनाने का कार्य कर रहे थे। इसी दरमियान दो युवक खेत पर पहुंचे, जिन्होंने इस पर ऐतराज जताया। उनके पिता ने विरोध किया तो दोनों आरोपियों ने गांव से अन्य लोगों को बुला लिया। इस दौरान करीब दो दर्जन लोग आरोपी लाठी, डंडे, सरिये और धारदार हथियारों से लेंस होकर खेत पर पहुंच गए।

जिन्होंने उनके पिता पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया और धारदार हथियार से एक पैर काट दिया। पुखराज की आवाज सुनकर पास के खेतों में काम कर रहे किसान दौड़े, जिनकी आवाज सुनकर आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे और खून से लथपथ पुखराज को सवाईमाधोपुर जिला अस्पताल पहुंचाया। यहां से उन्हें जयपुर एसएमएस रैफर कर दिया गया।

जांच में जुटी पुलिस

पुलिस ने पुखराज के पुत्र देवहंस गुर्जर की तहरीर पर देवली निवासी दो नामजद एवं 15 अन्य लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज किया है। पुलिस ने मारपीट समेत गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

