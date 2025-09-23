Patrika LogoSwitch to English

सवाई माधोपुर

Sawai Madhopur: खेत पर कुएं से पानी खींच रहा था, तभी हो गया बड़ा हादसा; किसान की दर्दनाक मौत

राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में कुएं में गिरने से किसान की मौत हो गई।

सवाई माधोपुर

Anil Prajapat

Sep 23, 2025

पत्रिका फाइल फोटो

सवाई माधोपुर। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में कुएं में गिरने से किसान की मौत हो गई। कुएं में पानी होने के कारण शव को निकालने में भी काफी परेशानी हुई। पुलिस ने आज पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है।

जिले के त्रिलोकपुरा गांव में हादसा सोमवार शाम उस वक्त हुआ, जब युवक अपने खेत पर कुएं से पानी खींच रहा था। तभी अचानक पैर फिसलने से वह कुंए में गिर गया। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। वहीं, सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई।

कुएं से पानी निकालते समय पैर फिसला

जानकारी के अनुसार देवनारायण (35) पुत्र माधव लाल गुर्जर सोमवार शाम अपने खेत पर बाजरे की फसल काट रहा था। तभी उसे प्यास लगी। वह प्यास बुझाने के​ लिए कुएं से पानी खींचने लगा, तभी उसका पैर फिसल गया।

काफी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला

हादसे का पता चलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों ने देसी जुगाड़ के सहारे युवक को कुएं से बाहर निकालने का प्रयास किया। लेकिन, जब सफलता नहीं मिली तो सवाई माधोपुर से सिविल डिफेंस की टीम को बुलाया गया।

टीम ने ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला। इसके बाद पुलिस ने शव को चौथ का बरवाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने मंगलवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है।

23 Sept 2025 11:42 am

Hindi News / Rajasthan / Sawai Madhopur / Sawai Madhopur: खेत पर कुएं से पानी खींच रहा था, तभी हो गया बड़ा हादसा; किसान की दर्दनाक मौत

