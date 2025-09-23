Sawai Madhopur: खेत पर कुएं से पानी खींच रहा था, तभी हो गया बड़ा हादसा; किसान की दर्दनाक मौत

जिले के त्रिलोकपुरा गांव में हादसा सोमवार शाम उस वक्त हुआ, जब युवक अपने खेत पर कुएं से पानी खींच रहा था। तभी अचानक पैर फिसलने से वह कुंए में गिर गया। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। वहीं, सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई।