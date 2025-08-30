सवाईमाधोपुर में कुदरत का कहर, पानी में डूबे किसानों के अरमान; बहे अमरूदों के बगीचे

सवाईमाधोपुर। कुदरत की मार ने एक बार फिर किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। गत दिनों आई बाढ़ के कहर से क्षेत्र के किसानों अब तक नहीं उभर पाए है। किसानों के दर्जनों बगीचे पानी में डूब गए है। सूरवाल से जड़ावता व चकेरी गांवों तक अमरूद के बगीचे पानी के तेज बहाव में बह गए हैं। इससे किसानों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। उद्यान विभाग के अनुसार बाढ़ से क्षेत्र में पांच हजार अमरूदों के बगीचे जलमग्न हुए है। इनमें से 470 हैक्टेयर में अमरूद के बगीचे पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं।