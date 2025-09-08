Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सवाई माधोपुर

Rajasthan: सरकारी स्कूल का बड़ा हिस्सा भरभराकर गिरा, शिक्षा विभाग जर्जर भवन कर चुका था घोषित

Government School Collapse: राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में बारिश के चलते सोमवार सुबह सरकारी स्कूल का बड़ा हिस्सा भरभराकर गिर गया।

सवाई माधोपुर

Anil Prajapat

Sep 08, 2025

Government-Higher-Secondary-School
सरकारी स्कूल का बड़ा हिस्सा गिरा। फोटो: सोशल

सवाई माधोपुर। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में बारिश के चलते सोमवार सुबह सरकारी स्कूल का बड़ा हिस्सा भरभराकर गिर गया। हालांकि, गनीमत रही हादसे के वक्त स्कूल में कोई भी मौजूद नहीं था। क्योंकि स्कूल खुलने से करीब एक घंटे पहले हादसा हुआ। ऐसे में बड़ा हादसा होने से टल गया।

जानकारी के मुताबिक चौथ का बरवाड़ा तहसील के एचेर गांव की राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल का बरामदा सहित भवन का अन्य हिस्सा भरभराकर गिर गया। इस स्कूल भवन को शिक्षा विभाग ने हाल ही में जर्जर भवन घोषित किया था। साथ ही ढहाए जाने के आदेश दिए थे। लेकिन, इससे पहले ही स्कूल का जर्जर हिस्सा गिर गया।

ये भी पढ़ें

राजस्थान को CM भजनलाल ने दी बड़ी सौगात, मिली 162 नई बसें; कैंची धाम का सफर भी होगा आसान
जयपुर
Rajasthan-Roadways-new-buses-launch-5

स्कूल भवन को गिराने के आदेश हो चुके थे जारी

प्रिंसिपल कविता ने कहा कि स्कूल के 10 कमरे और बरामदा काफी सालों से क्षतिग्रस्त है। झालावाड़ हादसे के बाद इन कमरों में बच्चों को बिठाना बंद कर दिया था। साथ ही शिक्षा विभाग को भी अवगत करा दिया था। जिस पर शिक्षा विभाग ने भवन को जर्जर घोषित किया था। भवन को गिराने के आदेश भी जारी हो चुके है। लेकिन, इससे पहले ही घटना घटित हो गई।

ग्रामीणों ने जताई नाराजगी

इधर, ग्रामीणों ने शिक्षा विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए नाराजगी जाहिर की है। ग्रामीणों ने कहा कि शिक्षा विभाग ने जर्जर स्कूल भवन को हटाने के निर्देश दिए थे। लेकिन, अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। जिसके चलते आज घटना घटित हो गई। यदि स्कूल खुलने के समय हादसा होता तो झालावाड़ जैसा हादसा हो सकता था।

ये भी पढ़ें

IMD Heavy Rain: राजस्थान के 13 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट, 9 जिलों में स्कूलों की छुट्टी
जयपुर
heavy-rain-1

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

08 Sept 2025 02:47 pm

Hindi News / Rajasthan / Sawai Madhopur / Rajasthan: सरकारी स्कूल का बड़ा हिस्सा भरभराकर गिरा, शिक्षा विभाग जर्जर भवन कर चुका था घोषित

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.