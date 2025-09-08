Rajasthan: सरकारी स्कूल का बड़ा हिस्सा भरभराकर गिरा, शिक्षा विभाग जर्जर भवन कर चुका था घोषित

प्रिंसिपल कविता ने कहा कि स्कूल के 10 कमरे और बरामदा काफी सालों से क्षतिग्रस्त है। झालावाड़ हादसे के बाद इन कमरों में बच्चों को बिठाना बंद कर दिया था। साथ ही शिक्षा विभाग को भी अवगत करा दिया था। जिस पर शिक्षा विभाग ने भवन को जर्जर घोषित किया था। भवन को गिराने के आदेश भी जारी हो चुके है। लेकिन, इससे पहले ही घटना घटित हो गई।