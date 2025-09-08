Rajasthan: सरकारी स्कूल का बड़ा हिस्सा भरभराकर गिरा, शिक्षा विभाग जर्जर भवन कर चुका था घोषित

सवाई माधोपुर। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में बारिश के चलते सोमवार सुबह सरकारी स्कूल का बड़ा हिस्सा भरभराकर गिर गया। हालांकि, गनीमत रही हादसे के वक्त स्कूल में कोई भी मौजूद नहीं था। क्योंकि स्कूल खुलने से करीब एक घंटे पहले हादसा हुआ। ऐसे में बड़ा हादसा होने से टल गया।
जानकारी के मुताबिक चौथ का बरवाड़ा तहसील के एचेर गांव की राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल का बरामदा सहित भवन का अन्य हिस्सा भरभराकर गिर गया। इस स्कूल भवन को शिक्षा विभाग ने हाल ही में जर्जर भवन घोषित किया था। साथ ही ढहाए जाने के आदेश दिए थे। लेकिन, इससे पहले ही स्कूल का जर्जर हिस्सा गिर गया।
प्रिंसिपल कविता ने कहा कि स्कूल के 10 कमरे और बरामदा काफी सालों से क्षतिग्रस्त है। झालावाड़ हादसे के बाद इन कमरों में बच्चों को बिठाना बंद कर दिया था। साथ ही शिक्षा विभाग को भी अवगत करा दिया था। जिस पर शिक्षा विभाग ने भवन को जर्जर घोषित किया था। भवन को गिराने के आदेश भी जारी हो चुके है। लेकिन, इससे पहले ही घटना घटित हो गई।
इधर, ग्रामीणों ने शिक्षा विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए नाराजगी जाहिर की है। ग्रामीणों ने कहा कि शिक्षा विभाग ने जर्जर स्कूल भवन को हटाने के निर्देश दिए थे। लेकिन, अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। जिसके चलते आज घटना घटित हो गई। यदि स्कूल खुलने के समय हादसा होता तो झालावाड़ जैसा हादसा हो सकता था।