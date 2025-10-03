Patrika LogoSwitch to English

सवाई माधोपुर

सवाईमाधोपुर : महेशरा रपट पार कर रहे दादी-पोता बनास नदी में बहे, ग्रामीणों ने दौड़कर युवक को बचाया, दादी का नहीं लगा सुराग

सवाईमाधोपुर जिले के जोलंदा में महेशरा रपट पार कर रहे दादी पोता बनास नदी में बह गए। इसमें से पोते को ग्रामीणों ने बचा लिया, लेकिन दादी का पता नहीं चला।

2 min read

सवाई माधोपुर

image

Kamal Mishra

Oct 03, 2025

Sawaimadhopur

रतनी देवी का नहीं चला पता (फोटो-पत्रिका)

सवाईमाधोपुर। खिरनी क्षेत्र के जोलंदा पंचायत के महेशरा रपट पर शुक्रवार को बनास नदी में अचानक पानी बढ़ने से एक दादी-पोता बह गए। घटना के दौरान मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने पोते को सुरक्षित निकाल लिया, लेकिन 65 वर्षीय दादी रतनी देवी का कोई सुराग नहीं मिला।

घटना के प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, धनस गुर्जर और उनकी मां रतनी देवी, जो रामकरण गुर्जर की पत्नी हैं, अपने पोते कमल गुर्जर के साथ लोरवाडा से डूंगरी गांव जा रहे थे। वे मोटरसाइकिल से नदी पार करने लगे थे। पानी का बहाव अचानक तेज हो गया और धनस पहले ही मोटरसाइकिल से उतर गए थे। इसके बाद कमल और उनकी दादी रतनी देवी मोटरसाइकिल के साथ पानी में बह गए।

सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की टीम ने चलाया सर्च अभियान

मौके पर मौजूद ग्रामीणों तुरंत बचाने के लिए दौड़े और कमल को सुरक्षित निकाल लिया। वहीं, रतनी देवी को पानी में बहते हुए बचाया नहीं जा सका। ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ को दी। इसके बाद दोनों एजेंसियों की टीमों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। पानी का बहाव तेज होने और रात के समय के कारण खोज अभियान में दिक्कतें आईं।

लोगों से सावधानी बरतने की अपील

स्थानीय प्रशासन ने बताया कि नदी के इस हिस्से में अचानक बढ़ते जल स्तर से नदी पार करना बेहद खतरनाक हो गया है। घटना के बाद ग्रामीणों ने लोगों से चेतावनी दी है कि बारिश और नदी में बढ़ते पानी के दौरान किसी भी हाल में पार न करें।

शाम तक चला सर्च अभियान

एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीमें शाम तक सर्च ऑपरेशन जारी रखीं, लेकिन रतनी देवी का कोई सुराग नहीं मिला। प्रशासन ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि वे नदी के किनारे सतर्क रहें और जल स्तर पर नजर रखें। घटना से इलाके में शोक और चिंता की लहर फैल गई है।

Hindi News / Rajasthan / Sawai Madhopur / सवाईमाधोपुर : महेशरा रपट पार कर रहे दादी-पोता बनास नदी में बहे, ग्रामीणों ने दौड़कर युवक को बचाया, दादी का नहीं लगा सुराग

सवाई माधोपुर

राजस्थान न्यूज़

