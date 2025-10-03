सवाईमाधोपुर : महेशरा रपट पार कर रहे दादी-पोता बनास नदी में बहे, ग्रामीणों ने दौड़कर युवक को बचाया, दादी का नहीं लगा सुराग

घटना के प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, धनस गुर्जर और उनकी मां रतनी देवी, जो रामकरण गुर्जर की पत्नी हैं, अपने पोते कमल गुर्जर के साथ लोरवाडा से डूंगरी गांव जा रहे थे। वे मोटरसाइकिल से नदी पार करने लगे थे। पानी का बहाव अचानक तेज हो गया और धनस पहले ही मोटरसाइकिल से उतर गए थे। इसके बाद कमल और उनकी दादी रतनी देवी मोटरसाइकिल के साथ पानी में बह गए।