राजस्थान के इस जिले में टूटा बारिश का कहर, 10 इंच बारिश से बाढ़ के हालात, स्कूलों में छुट्टी

सवाईमाधोपुर जिले में एक बार फिर बारिश का कहर टूटा। गुरुवार देर रात से शुक्रवार सुबह तक दस इंच बारिश से बाढ़ के हालात पैदा हो गए। खण्डार मार्ग पर कुशालीदर्रा व बोदल पुलिया टूट गई। कुशालीदर्रा में कार बहने से चालक इंदौर निवासी मोंटी गौड़ पुत्र सुरेन्द्र प्रताप की मौत हो गई। वहीं सूरवाल बांध में मछली पकड़ने उतरे मछुआरों की नाव पलट गई। इसमें 9 जने बह गए। लेकिन समय रहते 8 लोगों को रेस्क्यू टीम व ग्रामीणों ने बचा लिया, जबकि सुनारी के पूर्व सरपंच रतनलाल मीना की तलाश जारी है। वहीं सवाईमाधोपुर-खण्डार-श्योपुर मार्ग बंद हो गया है।
सवाईमाधोपुर-लालसोट मार्ग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक बंद रहा। इस कारण एक जने की डेडबॉडी को ट्रैक्टर से गांव तक पहुंचाया गया। भाड़ौती में बड़ा कहार मार्ग पर एक मकान में फंसे परिवार के आधा दर्जन लोगों को टीम ने नाव से रेस्क्यू किया।
वहीं भैरू दरवाजे के पास आधे से ज्यादा ऊपर तक मकान डूब गए। लोगों ने छतों पर शरण ली। पुराने शहर में घरों में पानी घुस गया। लोगों ने यहां पूरी रात जागकर गुजारी। हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने 22 अगस्त को भी स्कूलों में अवकाश की घोषणा कर दी। वहीं 23 अगस्त को कक्षा एक से बारहवीं तक के बच्चों का अवकाश घोषित किया गया है।
बारिश के चलते सवाईमाधोपुर रेलवे स्टेशन पर पानी भरने से कई ट्रेनें प्रभावित रहीं। पटरियों पर पानी भर गया। ऐसे में तीन ट्रेनों को रोका गया है। श्रीगंगानगर-कोट को देवपुरा, जयपुर-बयाना को चौथ का बरवाड़ा और भगत की कोठी-इंदौर को वनस्थली निवाई स्टेशन पर रोका गया। इसके अलावा जयपुर-मुंबई को 60 मिनट और अजमेर-जबलपुर को 150 मिनट के लिए री-शेड्यूल किया गया।
लटिया नाले में बारिश के चलते आए तेज बहाव से पहाड़ के पत्थर तक भैरू दरवाजे से आगे तक बहकर आए। इस दौरान यहां स्थित दो पेट्रोल पंप के आगे पानी भरने के साथ ही पत्थरों का मलबा जमा हो गया। बाद में पानी उतर जाने पर जेसीबी से यहां से मलबे को हटवाया गया।