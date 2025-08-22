राजस्थान के इस जिले में टूटा बारिश का कहर, 10 इंच बारिश से बाढ़ के हालात, स्कूलों में छुट्टी

सवाईमाधोपुर जिले में एक बार फिर बारिश का कहर टूटा। गुरुवार देर रात से शुक्रवार सुबह तक दस इंच बारिश से बाढ़ के हालात पैदा हो गए। खण्डार मार्ग पर कुशालीदर्रा व बोदल पुलिया टूट गई। कुशालीदर्रा में कार बहने से चालक इंदौर निवासी मोंटी गौड़ पुत्र सुरेन्द्र प्रताप की मौत हो गई। वहीं सूरवाल बांध में मछली पकड़ने उतरे मछुआरों की नाव पलट गई। इसमें 9 जने बह गए। लेकिन समय रहते 8 लोगों को रेस्क्यू टीम व ग्रामीणों ने बचा लिया, जबकि सुनारी के पूर्व सरपंच रतनलाल मीना की तलाश जारी है। वहीं सवाईमाधोपुर-खण्डार-श्योपुर मार्ग बंद हो गया है।