Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सवाई माधोपुर

राजस्थान के इस जिले में टूटा बारिश का कहर, 10 इंच बारिश से बाढ़ के हालात, स्कूलों में छुट्टी

सवाईमाधोपुर जिले में एक बार फिर बारिश का कहर टूटा। गुरुवार देर रात से शुक्रवार सुबह तक दस इंच बारिश से बाढ़ के हालात पैदा हो गए। खण्डार मार्ग पर कुशालीदर्रा व बोदल पुलिया टूट गई।

सवाई माधोपुर

kamlesh sharma

Aug 22, 2025

rain in sawai madhopur
Play video
सवाईमाधोपुर में भारी बारिश: फोटो पत्रिका

सवाईमाधोपुर जिले में एक बार फिर बारिश का कहर टूटा। गुरुवार देर रात से शुक्रवार सुबह तक दस इंच बारिश से बाढ़ के हालात पैदा हो गए। खण्डार मार्ग पर कुशालीदर्रा व बोदल पुलिया टूट गई। कुशालीदर्रा में कार बहने से चालक इंदौर निवासी मोंटी गौड़ पुत्र सुरेन्द्र प्रताप की मौत हो गई। वहीं सूरवाल बांध में मछली पकड़ने उतरे मछुआरों की नाव पलट गई। इसमें 9 जने बह गए। लेकिन समय रहते 8 लोगों को रेस्क्यू टीम व ग्रामीणों ने बचा लिया, जबकि सुनारी के पूर्व सरपंच रतनलाल मीना की तलाश जारी है। वहीं सवाईमाधोपुर-खण्डार-श्योपुर मार्ग बंद हो गया है।

सवाईमाधोपुर-लालसोट मार्ग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक बंद रहा। इस कारण एक जने की डेडबॉडी को ट्रैक्टर से गांव तक पहुंचाया गया। भाड़ौती में बड़ा कहार मार्ग पर एक मकान में फंसे परिवार के आधा दर्जन लोगों को टीम ने नाव से रेस्क्यू किया।

ये भी पढ़ें

सवाईमाधोपुर में सूरवाल बांध के तेज बहाव में बही बोट, पूर्व सरपंच सहित छह लोग लापता
सवाई माधोपुर
sawai madhopur weather

वहीं भैरू दरवाजे के पास आधे से ज्यादा ऊपर तक मकान डूब गए। लोगों ने छतों पर शरण ली। पुराने शहर में घरों में पानी घुस गया। लोगों ने यहां पूरी रात जागकर गुजारी। हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने 22 अगस्त को भी स्कूलों में अवकाश की घोषणा कर दी। वहीं 23 अगस्त को कक्षा एक से बारहवीं तक के बच्चों का अवकाश घोषित किया गया है।

कई ट्रेनें प्रभावित

बारिश के चलते सवाईमाधोपुर रेलवे स्टेशन पर पानी भरने से कई ट्रेनें प्रभावित रहीं। पटरियों पर पानी भर गया। ऐसे में तीन ट्रेनों को रोका गया है। श्रीगंगानगर-कोट को देवपुरा, जयपुर-बयाना को चौथ का बरवाड़ा और भगत की कोठी-इंदौर को वनस्थली निवाई स्टेशन पर रोका गया। इसके अलावा जयपुर-मुंबई को 60 मिनट और अजमेर-जबलपुर को 150 मिनट के लिए री-शेड्यूल किया गया।

बारिश में डूबे पेट्रोल पंप, सड़क तक आया मलबा

लटिया नाले में बारिश के चलते आए तेज बहाव से पहाड़ के पत्थर तक भैरू दरवाजे से आगे तक बहकर आए। इस दौरान यहां स्थित दो पेट्रोल पंप के आगे पानी भरने के साथ ही पत्थरों का मलबा जमा हो गया। बाद में पानी उतर जाने पर जेसीबी से यहां से मलबे को हटवाया गया।

ये भी पढ़ें

Sawai Madhopur Rain: सवाई माधोपुर में भारी बारिश का कहर, बोदल पुलिया फिर टूटी, रेलवे ट्रैक जलमग्न होने से कई ट्रेन लेट
सवाई माधोपुर
Sawai Madhopur heavy rain

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

22 Aug 2025 06:38 pm

Hindi News / Rajasthan / Sawai Madhopur / राजस्थान के इस जिले में टूटा बारिश का कहर, 10 इंच बारिश से बाढ़ के हालात, स्कूलों में छुट्टी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.