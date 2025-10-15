त्योहारी सीजन में रणथंभौर नेशनल पार्क पर्यटकों से गुलजार, दिवाली तक नो एंट्री

सवाईमाधोपुर। दीपावली के त्योहारी सीजन में रणथंभौर नेशनल पार्क पर्यटकों से गुलजार हो गया है। देश-विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक यहां वन्यजीव दर्शन और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने पहुंच रहे हैं। आगामी छुट्टियों और दीपोत्सव के चलते पर्यटकों की संख्या में और अधिक बढ़ोतरी के आसार हैं।