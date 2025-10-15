त्योहारी सीजन में रणथंभौर नेशनल पार्क पर्यटकों से गुलजार, दिवाली तक नो एंट्री

Photo- Patrika
सवाईमाधोपुर। दीपावली के त्योहारी सीजन में रणथंभौर नेशनल पार्क पर्यटकों से गुलजार हो गया है। देश-विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक यहां वन्यजीव दर्शन और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने पहुंच रहे हैं। आगामी छुट्टियों और दीपोत्सव के चलते पर्यटकों की संख्या में और अधिक बढ़ोतरी के आसार हैं।
वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 17 से 23 अक्टूबर तक प्रतिदिन तीन हजार से अधिक पर्यटक पार्क भ्रमण पर जाएंगे। विशेष रूप से दीपावली के दौरान गुजरात से अधिक पर्यटक यहां आते हैं, जिससे रणथंभौर में बुकिंग फुल रहती है।
सीजन के चलते रणथंभौर की ऑनलाइन एडवांस बुकिंग पूरी तरह फुल हो चुकी है। अब करंट बुकिंग में भी कैंटर और जीप सीटों को लेकर मारामारी की स्थिति बनी हुई है। पर्यटक समय रहते बुकिंग सुनिश्चित करने के प्रयास में जुटे हैं।
यह सही है कि त्योहारी सीजन में रणथंभौर में पर्यटकों की संख्या अधिक रहती है। वन विभाग की ओर से सीजन की तैयारी की जा रही है। अधिक से अधिक पर्यटकों को पार्क भ्रमण का अवसर देने के प्रयास किए जाएंगे।
प्रमोद कुमार धाकड़, उपवन संरक्षक पर्यटन, रणथंभौर बाघ परियोजना।
