सवाई माधोपुर

त्योहारी सीजन में रणथंभौर नेशनल पार्क पर्यटकों से गुलजार, दिवाली तक नो एंट्री

दीपावली के त्योहारी सीजन में रणथंभौर नेशनल पार्क पर्यटकों से गुलजार हो गया है। ऑनलाइन एडवांस बुकिंग पूरी तरह फुल हो चुकी है।

less than 1 minute read

सवाई माधोपुर

image

Santosh Trivedi

Oct 15, 2025

रणथम्भौर भ्रमण

Photo- Patrika

सवाईमाधोपुर। दीपावली के त्योहारी सीजन में रणथंभौर नेशनल पार्क पर्यटकों से गुलजार हो गया है। देश-विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक यहां वन्यजीव दर्शन और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने पहुंच रहे हैं। आगामी छुट्टियों और दीपोत्सव के चलते पर्यटकों की संख्या में और अधिक बढ़ोतरी के आसार हैं।

वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 17 से 23 अक्टूबर तक प्रतिदिन तीन हजार से अधिक पर्यटक पार्क भ्रमण पर जाएंगे। विशेष रूप से दीपावली के दौरान गुजरात से अधिक पर्यटक यहां आते हैं, जिससे रणथंभौर में बुकिंग फुल रहती है।

एडवांस बुकिंग फुल, करंट में भी सीटों की मारामारी

सीजन के चलते रणथंभौर की ऑनलाइन एडवांस बुकिंग पूरी तरह फुल हो चुकी है। अब करंट बुकिंग में भी कैंटर और जीप सीटों को लेकर मारामारी की स्थिति बनी हुई है। पर्यटक समय रहते बुकिंग सुनिश्चित करने के प्रयास में जुटे हैं।

फैक्ट फाइल…

  • 140 वाहन प्रतिपारी जाएंगे पार्क भ्रमण पर
  • 280 वाहन दो पारियों को मिलाकर जाएंगे पार्क भ्रमण पर
  • 6 वाहन प्रतिपारी अधिकतम बढ़ाए जा सकते हैं प्रतिपारी भीड़ अधिक होने पर
  • 24 घंटे पहले शुरू होती है करंट ऑनलाइन बुकिंग

इनका कहना है…

यह सही है कि त्योहारी सीजन में रणथंभौर में पर्यटकों की संख्या अधिक रहती है। वन विभाग की ओर से सीजन की तैयारी की जा रही है। अधिक से अधिक पर्यटकों को पार्क भ्रमण का अवसर देने के प्रयास किए जाएंगे।

प्रमोद कुमार धाकड़, उपवन संरक्षक पर्यटन, रणथंभौर बाघ परियोजना।

Updated on:

15 Oct 2025 02:32 pm

Published on:

15 Oct 2025 02:26 pm

Hindi News / Rajasthan / Sawai Madhopur / त्योहारी सीजन में रणथंभौर नेशनल पार्क पर्यटकों से गुलजार, दिवाली तक नो एंट्री

सवाई माधोपुर

राजस्थान न्यूज़

