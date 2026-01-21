Rajasthan Govt Project: राजस्थान में 4058 करोड़ की परियोजना ने पकड़ी रफ्तार, इन जिलों के 1256 गांवों को मिलेगा पानी

Jal Jeevan Mission: सवाईमाधोपुर। पेयजल संकट के स्थाई समाधान की दिशा में जल जीवन मिशन के तहत ईसरदा-दौसा पेयजल परियोजना तेजी से आकार ले रही है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के माध्यम से दोनों जिलों के 1256 गांवों और 6 कस्बों में 3 लाख 6 हजार 198 घरेलू जल कनेक्शन किए जाएंगे। इससे लगभग 35 लाख की आबादी को शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध होगा। ईसरदा परियोजना पर कुल 4058 करोड़ रुपए की लागत आएगी।