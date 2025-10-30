Patrika LogoSwitch to English

सवाई माधोपुर

राजस्थान में साइबर ठगी का म्यूल अकाउंट पकड़ा, 6 माह में ढाई करोड़ का ट्रांजेक्शन; आरोपी गिरफ्तार

Sawai Madhopur: पुलिस ने साइबर ठगी में प्रयुक्त एक म्यूल अकाउंट का खुलासा करते हुए विज्ञान नगर निवासी कलामुद्दीन खान पुत्र शब्बीर को गिरफ्तार किया है।

Google source verification

सवाई माधोपुर

image

Anil Prajapat

Oct 30, 2025

Mule-account-of-cyber-fraud

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। फोटो: पत्रिका

सवाईमाधोपुर। साइबर अपराध के विरुद्ध सवाईमाधोपुर जिले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। कोतवाली थाना पुलिस ने साइबर ठगी में प्रयुक्त एक म्यूल अकाउंट का खुलासा करते हुए विज्ञान नगर निवासी कलामुद्दीन खान पुत्र शब्बीर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खाते में बीते छह माह में करीब 2.46 करोड़ के संदिग्ध ट्रांजेक्शन सामने आए हैं।

थानाधिकारी हरलाल सिंह मीणा ने बताया कि जिला साइबर सेल से प्राप्त म्यूल अकाउंट सूची के आधार पर बंधन बैंक, गुलाब बाग (जवाहर नगर) से संदिग्ध खातों की जानकारी जुटाई गई। जांच में कलामुद्दीन के खाते में भारी मात्रा में साइबर फ्रॉड से जुड़े लेनदेन की पुष्टि हुई।

15 राज्यों में दर्ज थीं शिकायतें

आरोपी के विरुद्ध साइबर पोर्टल पर देश के विभिन्न राज्यों में कुल 15 शिकायतें दर्ज हैं। बैंक रिकॉर्ड के अनुसार छह माह की अवधि में आरोपी के खाते में विभिन्न स्रोतों से 2.46 करोड़ से अधिक की राशि ट्रांसफर हुई, जिनमें अधिकांश साइबर ठगी से संबंधित पाई गई।

आरोपी से पूछताछ में जुटी पुलिस

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे रिमांड पर लिया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर साइबर ठगी के नेटवर्क से जुड़े अन्य नामों और खातों की जानकारी जुटा रही है।

Rajasthan Smart City: राजस्थान के ये 6 शहर बनेंगे ‘स्मार्ट सिटी’, 330 करोड़ की लागत से बदलेगी सूरत
जयपुर
Smart-City

Hindi News / Rajasthan / Sawai Madhopur / राजस्थान में साइबर ठगी का म्यूल अकाउंट पकड़ा, 6 माह में ढाई करोड़ का ट्रांजेक्शन; आरोपी गिरफ्तार

सवाई माधोपुर

राजस्थान न्यूज़

Sawai Madhopur: खेतों में सिंचाई होगी आसान… किसान होंगे समृद्ध, यहां लगेंगे 2.94 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा प्लांट

Solar-Power
सवाई माधोपुर

Rajasthan: पुलिस से गुस्सा लड़की हाइटेंशन पोल पर चढ़ी, प्रशासन के फूले हांथ-पांव, सप्लाई कराई बंद, नीचे जाल लगवाया

girl climbed high-tension pole
सवाई माधोपुर

Rajasthan: रणथंभौर में शिकारी बेखौफ, 5 साल में 88 वन्यजीवों का शिकार; जानें कब-कब पकड़े गए शिकारी

Ranthambore
सवाई माधोपुर

Rajasthan: डूंगरी बांध के खिलाफ ग्रामीण लामबंद, नेताओं के कार्यक्रमों का करेंगे सामूहिक बहिष्कार

Dungri-Dam-1
सवाई माधोपुर

Rajasthan: राजस्थान में अब हुआ ‘टोल कांड’, वसूली के लिए कांस्टेबल ने की मारपीट, SP ने कर दिया सस्पेंड

Fight at the toll
सवाई माधोपुर
