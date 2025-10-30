राजस्थान में साइबर ठगी का म्यूल अकाउंट पकड़ा, 6 माह में ढाई करोड़ का ट्रांजेक्शन; आरोपी गिरफ्तार

सवाईमाधोपुर। साइबर अपराध के विरुद्ध सवाईमाधोपुर जिले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। कोतवाली थाना पुलिस ने साइबर ठगी में प्रयुक्त एक म्यूल अकाउंट का खुलासा करते हुए विज्ञान नगर निवासी कलामुद्दीन खान पुत्र शब्बीर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खाते में बीते छह माह में करीब 2.46 करोड़ के संदिग्ध ट्रांजेक्शन सामने आए हैं।