राजस्थान में साइबर ठगी का म्यूल अकाउंट पकड़ा, 6 माह में ढाई करोड़ का ट्रांजेक्शन; आरोपी गिरफ्तार

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। फोटो: पत्रिका
सवाईमाधोपुर। साइबर अपराध के विरुद्ध सवाईमाधोपुर जिले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। कोतवाली थाना पुलिस ने साइबर ठगी में प्रयुक्त एक म्यूल अकाउंट का खुलासा करते हुए विज्ञान नगर निवासी कलामुद्दीन खान पुत्र शब्बीर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खाते में बीते छह माह में करीब 2.46 करोड़ के संदिग्ध ट्रांजेक्शन सामने आए हैं।
थानाधिकारी हरलाल सिंह मीणा ने बताया कि जिला साइबर सेल से प्राप्त म्यूल अकाउंट सूची के आधार पर बंधन बैंक, गुलाब बाग (जवाहर नगर) से संदिग्ध खातों की जानकारी जुटाई गई। जांच में कलामुद्दीन के खाते में भारी मात्रा में साइबर फ्रॉड से जुड़े लेनदेन की पुष्टि हुई।
आरोपी के विरुद्ध साइबर पोर्टल पर देश के विभिन्न राज्यों में कुल 15 शिकायतें दर्ज हैं। बैंक रिकॉर्ड के अनुसार छह माह की अवधि में आरोपी के खाते में विभिन्न स्रोतों से 2.46 करोड़ से अधिक की राशि ट्रांसफर हुई, जिनमें अधिकांश साइबर ठगी से संबंधित पाई गई।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे रिमांड पर लिया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर साइबर ठगी के नेटवर्क से जुड़े अन्य नामों और खातों की जानकारी जुटा रही है।
बड़ी खबरेंView All
सवाई माधोपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग