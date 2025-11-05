Patrika LogoSwitch to English

सवाई माधोपुर

गंगापुरसिटी में जन्म के कुछ घंटे बाद सड़क किनारे छोड़ी नवजात, इंसानियत हुई शर्मसार

गंगापुरसिटी में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। बुधवार तड़के सुनसान स्थान पर सड़क किनारे नवजात बालिका मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई।

सवाई माधोपुर

image

kamlesh sharma

Nov 05, 2025

फोटो पत्रिका

गंगापुरसिटी। बरनाला ग्राम पंचायत मुख्यालय की मालियों की ढाणी के पास बुधवार तड़के सुनसान स्थान पर सड़क किनारे नवजात बालिका मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मासूम की रोने की आवाज सुनकर ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस नियंत्रण कक्ष को सूचना दी। सूचना मिलते ही बाटोदा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बच्ची को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया।

थानाधिकारी फत्तेलाल ने बताया कि सुबह सवा छह बजे सूचना मिली, जिसके बाद सवा सात बजे उसे गंगापुरसिटी चिकित्सालय के आईसीयू में भर्ती कराया। मेडिकल टीम ने उसे अपनी निगरानी में रखा है फिलहाल नवजात बच्ची की हालत स्थिर बताई जा रही है। चिकित्सकों के अनुसार नवजात का जन्म रात करीब तीन से चार बजे के बीच हुआ प्रतीत होता है।

थानाधिकारी ने बताया कि बच्ची को इस हालत में छोड़ने वाले अज्ञात व्यक्ति की पहचान और उसकी मां की जानकारी के लिए मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। एक नवजात को इस तरह लावारिस छोड़ देना समाज के लिए चिंताजनक है। घटना की जानकारी बाल कल्याण समिति को भी दी गई है, ताकि बच्ची की सुरक्षा और भविष्य को लेकर उचित कदम उठाए जा सकें।

Updated on:

05 Nov 2025 05:26 pm

Published on:

05 Nov 2025 05:25 pm

Hindi News / Rajasthan / Sawai Madhopur / गंगापुरसिटी में जन्म के कुछ घंटे बाद सड़क किनारे छोड़ी नवजात, इंसानियत हुई शर्मसार

सवाई माधोपुर

राजस्थान न्यूज़

