गंगापुरसिटी में जन्म के कुछ घंटे बाद सड़क किनारे छोड़ी नवजात, इंसानियत हुई शर्मसार

थानाधिकारी ने बताया कि बच्ची को इस हालत में छोड़ने वाले अज्ञात व्यक्ति की पहचान और उसकी मां की जानकारी के लिए मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। एक नवजात को इस तरह लावारिस छोड़ देना समाज के लिए चिंताजनक है। घटना की जानकारी बाल कल्याण समिति को भी दी गई है, ताकि बच्ची की सुरक्षा और भविष्य को लेकर उचित कदम उठाए जा सकें।