राजस्थान से गुजरने वाली ट्रेन हुई लेट तो पैसेंजर की फ्लाइट छूटी, अब रेलवे पर लगा इतना जुर्माना

इस मामले में मण्डल रेल प्रबंधक कोटा व सवाईमाधोपुर रेलवे स्टेशन प्रबंधक ने जवाब देते हुए कहा कि तीन नवंबर 2022 को कुश्तला में एक बैल के ट्रेन के इंजन से टकराने से एल डब्ल्यूएस का आक्जलरी रिर्वायर एआर ब्रांच पाइप क्षतिग्रस्त हो गया था। इससे ट्रेन को सवाईमाधोपुर 60 किलोमीटर प्रतिघंटा से चलाया गया। इसके बाद गंगापुरसिटी तक 100 किमी प्रति घंटे से चलाया गया। इससे ट्रेन के संचालन में देरी हुई। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आयोग ने परिवादी राजेंद्र कुमार जैन को क्षतिपूर्ति व परिवाद व्यय की राशि देने के आदेश दिए हैं।