Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सवाई माधोपुर

प्रधानमंत्री कुसुम योजना: सौर ऊर्जा पंप लगाना हुआ सस्ता, किसानों को 7811 रुपए तक राहत

प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत सौर ऊर्जा पंप लगाना अब किसानों के लिए और सस्ता हो गया है।

2 min read

सवाई माधोपुर

image

Anil Prajapat

Oct 12, 2025

Prime-Minister-Kusum-Scheme

सौर ऊर्जा पंप से खेतों में पानी छोड़ते किसान। फोटो: पत्रिका

सवाईमाधोपुर। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत सौर ऊर्जा पंप लगाना अब किसानों के लिए और सस्ता हो गया है। जीएसटी दरों में संशोधन के बाद पंप संयंत्र पर 7811 रुपये तक की बचत होगी। जिले को इस वर्ष 1500 सौर पंपों का लक्ष्य मिला है, जिसमें अब तक 595 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। उद्यान विभाग को अनुबंधित कंपनियों से नई दरों की गाइडलाइन मिल चुकी है। अब किसानों को संशोधित राशि जमा करानी होगी। सामान्य श्रेणी के कंट्रोलर पर 3 से 10 एचपी क्षमता के पंपों में 4209 से 7811 रुपये तक की राहत मिलेगी। पहले इन उपकरणों पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगती थी, अब केवल 5 प्रतिशत देय होगी।

पुरानी दरों पर जमा राशि लौटाई जाएगी

विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन किसानों ने पुरानी दरों पर राशि जमा की है और 22 सितंबर से पूर्व बिल जारी नहीं हुआ है, उन्हें संशोधित स्वीकृति दी जाएगी तथा अतिरिक्त राशि लौटाई जाएगी।

सर्वे से तय होगी पंप की क्षमता

तकनीकी सर्वे के आधार पर पंप की क्षमता व प्रकार का निर्धारण किया जाएगा। यदि आवेदन में कोई कमी पाई जाती है तो पत्रावली ऑनलाइन वापस भेजी जाएगी, जिसे 30 दिन में सुधार कर पुन: अपलोड करना अनिवार्य होगा।

60 प्रतिशत तक मिल रहा अनुदान

योजना के तहत किसानों को 60 प्रतिशत अनुदान मिलेगा। एससी एवं एसटी वर्ग के किसानों को 45 हजार रुपये अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। आवेदन के लिए राजकिसान साथी पोर्टल पर जनाधार कार्ड, नवीनतम जमाबंदी, नक्शा, जल स्रोत की जानकारी, डीजल पंप से सिंचाई व विद्युत कनेक्शन नहीं होने का शपथ पत्र अपलोड करना होगा। साथ ही अनुमोदित 32 फर्मों में से किसी एक का चयन करना अनिवार्य है।

किसानों को कर रहे प्रोत्साहित

पीएम कुसुम योजना के तहत सौर ऊर्जा पंप संयंत्र स्थापित करने वाले किसानों को 60 प्रतिशत अनुदान देय है। 40 प्रतिशत राशि कृषकों को वहन करनी होगी। जीएसटी दरों में संशोधन से अलग-अलग क्षमता के पंप संयंत्र पर 7811 रुपए तक की बचत होगी। जीएसटी दरों में कटौती से किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और सौर ऊर्जा पंप संयंत्र लगाना पहले की तुलना में अधिक सस्ता हो गया है। किसानों को योजना की जानकारी देकर प्रोत्साहित किया जा रहा है।
-चंद्रप्रकाश बढ़ाया, उपनिदेशक उद्यान विभाग सवाईमाधोपुर

ये भी पढ़ें

Sikar Suicide: हंसते-मुस्कुराते डालती थी रील्स, फिर क्यों उठाया खौफनाक कदम? एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत से सब हैरान
सीकर
Sikar-Suicide-News

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

12 Oct 2025 01:59 pm

Hindi News / Rajasthan / Sawai Madhopur / प्रधानमंत्री कुसुम योजना: सौर ऊर्जा पंप लगाना हुआ सस्ता, किसानों को 7811 रुपए तक राहत

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

सवाई माधोपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

ग्रामीण मार्गों पर रफ्तार का खेल, यमराज बनकर दौड़ रहे बजरी माफियाओं के वाहन

sand mining rajasthan
सवाई माधोपुर

Rajasthan: भतीजी के साथ जबरन संबंध बनाता था चाचा, गर्भ निरोधक गोलियां भी देता, रेप मामले में कोर्ट ने सुनाई बड़ी सजा

Rape
सवाई माधोपुर

सवाईमाधोपुर: खेत में जुताई के दौरान रोटावेटर की चपेट में आने से 18 साल के युवक की मौत, टॉपलिंक ठीक करते समय हुआ हादसा

Sawai Madhopur tractor Death
सवाई माधोपुर

रणथंभौर आने वाले पर्यटकों के लिए राहत भरी खबर, टिकट प्रक्रिया में हुआ बड़ा बदलाव

Ranthambore tiger reserve
सवाई माधोपुर

गंगापुर सिटी कड़ा लूटकांड: पत्नी ने मुंह दबाया… पति ने आरी से काटे पैर, पति-पत्नी ने मिलकर ऐसे दिया वारदात को अंजाम

gangapur
सवाई माधोपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.