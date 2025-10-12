प्रधानमंत्री कुसुम योजना: सौर ऊर्जा पंप लगाना हुआ सस्ता, किसानों को 7811 रुपए तक राहत

सौर ऊर्जा पंप से खेतों में पानी छोड़ते किसान। फोटो: पत्रिका
सवाईमाधोपुर। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत सौर ऊर्जा पंप लगाना अब किसानों के लिए और सस्ता हो गया है। जीएसटी दरों में संशोधन के बाद पंप संयंत्र पर 7811 रुपये तक की बचत होगी। जिले को इस वर्ष 1500 सौर पंपों का लक्ष्य मिला है, जिसमें अब तक 595 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। उद्यान विभाग को अनुबंधित कंपनियों से नई दरों की गाइडलाइन मिल चुकी है। अब किसानों को संशोधित राशि जमा करानी होगी। सामान्य श्रेणी के कंट्रोलर पर 3 से 10 एचपी क्षमता के पंपों में 4209 से 7811 रुपये तक की राहत मिलेगी। पहले इन उपकरणों पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगती थी, अब केवल 5 प्रतिशत देय होगी।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन किसानों ने पुरानी दरों पर राशि जमा की है और 22 सितंबर से पूर्व बिल जारी नहीं हुआ है, उन्हें संशोधित स्वीकृति दी जाएगी तथा अतिरिक्त राशि लौटाई जाएगी।
तकनीकी सर्वे के आधार पर पंप की क्षमता व प्रकार का निर्धारण किया जाएगा। यदि आवेदन में कोई कमी पाई जाती है तो पत्रावली ऑनलाइन वापस भेजी जाएगी, जिसे 30 दिन में सुधार कर पुन: अपलोड करना अनिवार्य होगा।
योजना के तहत किसानों को 60 प्रतिशत अनुदान मिलेगा। एससी एवं एसटी वर्ग के किसानों को 45 हजार रुपये अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। आवेदन के लिए राजकिसान साथी पोर्टल पर जनाधार कार्ड, नवीनतम जमाबंदी, नक्शा, जल स्रोत की जानकारी, डीजल पंप से सिंचाई व विद्युत कनेक्शन नहीं होने का शपथ पत्र अपलोड करना होगा। साथ ही अनुमोदित 32 फर्मों में से किसी एक का चयन करना अनिवार्य है।
पीएम कुसुम योजना के तहत सौर ऊर्जा पंप संयंत्र स्थापित करने वाले किसानों को 60 प्रतिशत अनुदान देय है। 40 प्रतिशत राशि कृषकों को वहन करनी होगी। जीएसटी दरों में संशोधन से अलग-अलग क्षमता के पंप संयंत्र पर 7811 रुपए तक की बचत होगी। जीएसटी दरों में कटौती से किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और सौर ऊर्जा पंप संयंत्र लगाना पहले की तुलना में अधिक सस्ता हो गया है। किसानों को योजना की जानकारी देकर प्रोत्साहित किया जा रहा है।
-चंद्रप्रकाश बढ़ाया, उपनिदेशक उद्यान विभाग सवाईमाधोपुर
बड़ी खबरेंView All
सवाई माधोपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग