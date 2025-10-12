प्रधानमंत्री कुसुम योजना: सौर ऊर्जा पंप लगाना हुआ सस्ता, किसानों को 7811 रुपए तक राहत

सवाईमाधोपुर। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत सौर ऊर्जा पंप लगाना अब किसानों के लिए और सस्ता हो गया है। जीएसटी दरों में संशोधन के बाद पंप संयंत्र पर 7811 रुपये तक की बचत होगी। जिले को इस वर्ष 1500 सौर पंपों का लक्ष्य मिला है, जिसमें अब तक 595 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। उद्यान विभाग को अनुबंधित कंपनियों से नई दरों की गाइडलाइन मिल चुकी है। अब किसानों को संशोधित राशि जमा करानी होगी। सामान्य श्रेणी के कंट्रोलर पर 3 से 10 एचपी क्षमता के पंपों में 4209 से 7811 रुपये तक की राहत मिलेगी। पहले इन उपकरणों पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगती थी, अब केवल 5 प्रतिशत देय होगी।