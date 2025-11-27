किन्नू की बागवानी: 5 साल पहले 2 बीघा में लगाए 100 पौधे, अब हर साल लाखों कमा रहा राजस्थान का किसान

सवाई माधोपुर। वजीरपुर उपखंड क्षेत्र में किसानों का रुझान परंपरागत खेती से हटकर आधुनिक बागवानी की ओर बढ़ रहा है। नया गांव निवासी प्रगतिशील किसान रवि मीणा का परिवार पिछले एक दशक से बागवानी कर रहा है। रवि ने बताया कि उन्होंने पांच साल पहले खेत में किन्नू के 100 पौधे लगाए थे, जिनसे अब अच्छी पैदावार मिल रही है। एक पेड़ से 50 से 60 किलो तक किन्नू निकलते हैं, जिससे उन्हें अच्छा लाभ हो रहा है।