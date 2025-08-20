त्रिनेत्र गणेश लक्खी मेला: अमरेश्वर महादेव मंदिर व परिक्रमा मार्ग रहेगा बंद; भंडारे के लिए लेनी होगी परमिशन

मेला क्षेत्र में चिकित्सा टीमों की 8-8 घंटे की पारियों में ड्यूटी रहेगी तथा एबुलेंस भी तैनात की जाएगी। खाद्य निरीक्षक और रसद विभाग की टीमें मिलावटी व सड़े-गले खाद्य पदार्थों की बिक्री रोकने के लिए निगरानी रखेंगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और जिला रसद अधिकारी को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए कि भण्डारों में गुणवत्तापूर्ण व तय दर पर ही भोजन वितरित हो। गणेशधाम तिराहे एवं रणथभौर दुर्ग स्थित मंदिर परिसर में 24 घंटे सक्रिय नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाएंगे। बैठक में उप वन संरक्षक रामानंद भाकर, पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार, अतिरिक्त मुय कार्यकारी अधिकारी शैलेंद्र सिंह, एसडीएम दामोदर सिंह आदि उपस्थित रहे।