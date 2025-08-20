Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सवाई माधोपुर

त्रिनेत्र गणेश लक्खी मेला: अमरेश्वर महादेव मंदिर व परिक्रमा मार्ग रहेगा बंद; भंडारे के लिए लेनी होगी परमिशन

Trinetra Ganesh Lakhi Fair: त्रिनेत्र गणेश मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने कसी कमर कस ली है। इस बार जोगी महल परिक्रमा मार्ग व अमरेश्वर महादेव मार्ग को बंद रखने का निर्णय किया है।

सवाई माधोपुर

Anil Prajapat

Aug 20, 2025

Trinetra-Ganesh-Lakhi-Fair
त्रिनेत्र गणेश मंदिर में बैठक को संबोधित करते जिला कलक्टर काना राम। फोटो: पत्रिका

सवाईमाधोपुर। त्रिनेत्र गणेश मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने कसी कमर कस ली है। इस बार जोगी महल परिक्रमा मार्ग व अमरेश्वर महादेव मार्ग को बंद रखने का निर्णय किया है। रणथंभौर दुर्ग स्थित त्रिनेत्र गणेश जी का तीन दिवसीय लक्खी मेला 26 से 28 अगस्त तक होगा। मुख्य मेला 27 अगस्त को होगा। त्रिनेत्र गणेश मेले के संबंध में मंगलवार को जिला कलक्टर काना राम की अध्यक्षता में दुर्ग स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर प्रांगण में संबंधित विभागीय एवं त्रिनेत्र गणेश मंदिर ट्रस्ट पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई।

जिला कलक्टर ने कहा कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो तथा सभी व्यवस्थाएं पुता एवं गुणवत्ता के साथ पूरी हो। हर व्यक्ति का जीवन अमूल्य है। मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो। जिला कलक्टर ने रणथंभौर टाइगर रिजर्व क्षेत्र में बाघों की हाल की गतिविधियों को देखते हुए वन क्षेत्र में बेरिकेडिंग, चेतावनी बोर्ड और सुरक्षा गार्ड तैनात कर खण्डार, बोदल, उलियाणा से आने वाले रास्तों को पूर्णत: बंद करने का निर्णय किया है, ताकि श्रद्धालु सुरक्षित मार्ग से ही मंदिर पहुुंचे।

ये भी पढ़ें

Sawai Madhopur: आबादी क्षेत्र में भालू का मूवमेंट, 7 दिन से दहशत में ग्रामीण; वन विभाग ने पिंजरा लगाकर बढ़ाई गश्त
सवाई माधोपुर
Sawai-Madhopur-Bear

प्लास्टिक पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध

मेले में सिंगल यूज़ प्लास्टिक सामग्री जैसे पॉलिथीन, डिस्पोजल कप-प्लेट, चमच आदि पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। भण्डारे केवल निर्धारित स्थलों पर ही लगाए जाएंगे। भण्डारा नि:शुल्क होगा लेकिन प्रत्येक भण्डारे के लिए अमानत राशि जमा करानी होगी। आवेदन 24 अगस्त तक संबंधित अधिकारियों के पास जमा कराने होंगे।

चिकित्सा व खाद्य सुरक्षा दल रहेंगे तैनात

मेला क्षेत्र में चिकित्सा टीमों की 8-8 घंटे की पारियों में ड्यूटी रहेगी तथा एबुलेंस भी तैनात की जाएगी। खाद्य निरीक्षक और रसद विभाग की टीमें मिलावटी व सड़े-गले खाद्य पदार्थों की बिक्री रोकने के लिए निगरानी रखेंगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और जिला रसद अधिकारी को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए कि भण्डारों में गुणवत्तापूर्ण व तय दर पर ही भोजन वितरित हो। गणेशधाम तिराहे एवं रणथभौर दुर्ग स्थित मंदिर परिसर में 24 घंटे सक्रिय नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाएंगे। बैठक में उप वन संरक्षक रामानंद भाकर, पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार, अतिरिक्त मुय कार्यकारी अधिकारी शैलेंद्र सिंह, एसडीएम दामोदर सिंह आदि उपस्थित रहे।

छूट की सूचना बसों में होगी चस्पा

मेला अवधि के दौरान 26 से 28 अगस्त तक आमजन की सुरक्षा को लेकर जोगी महल से प्रारंभ होने वाले मंदिर परिक्रमा मार्ग एवं अमरेश्वर महादेव मार्ग को बंद रखने का निर्णय किया है। कलक्टर ने यात्रियों के लिए परिवहन व्यवस्था मजबूत करने के लिए रोडवेज अधिकारियों को अतिरिक्त बसें लगाने और ओवरलोडिंग पर रोक के निर्देश दिए। राज्य सरकार के आदेशानुसार रेलवे स्टेशन से मेला पार्किंग स्थल तक 20 रुपए किराए पर 50 प्रतिशत रियायत लागू की जाएगी। यह सूचना सभी बसों पर चस्पा करने के निर्देश दिए गए।

बिजली, पानी एवं सफाई पर रहे फोकस

विद्युत निगम अधीक्षण अभियंता बीएल मीणा को रणथंभौर दुर्ग क्षेत्र, जोगी महल से गणेशधाम सहित सपूर्ण मेला परिसर में बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने, साइलेंट जनरेटर लगाने और बारिश के दौरान करंट हादसों से बचाव के लिए पुता इंतजाम करने के निर्देश दिए। मेले में साफ-सफाई के लिए सभी सफाई कर्मियों को रिफलेक्टर जैकेट पहनने होंगे। मंदिर परिसर व भण्डारे स्थलों पर डस्टबिन रखे जाएंगे। अस्थाई एवं मोबाइल शौचालय भी लगाए जाएंगे। मेले में जलभराव वाले स्थानों पर गोताखोर एवं एसडीआरएफ की टीमें तैनात रहेंगी। चौकसी के लिए पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम एवं चेतावनी बोर्ड लगाए जाएंगे। चप्पे-चप्पे पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जाएगी।

ये भी पढ़ें

Indian Railways: रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, राजस्थान को 2 नई वंदेभारत ट्रेन की सौगात
जयपुर
new Vande Bharat trains

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Aug 2025 01:42 pm

Hindi News / Rajasthan / Sawai Madhopur / त्रिनेत्र गणेश लक्खी मेला: अमरेश्वर महादेव मंदिर व परिक्रमा मार्ग रहेगा बंद; भंडारे के लिए लेनी होगी परमिशन

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.