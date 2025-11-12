सवाईमाधोपुर: दूसरे जिलों-राज्यों में भेजी जा रही बजरी, दिन में भरते हैं, रात के अंधेरे में करते हैं अवैध परिवहन

बनास नदी क्षेत्र में बजरी माफिया लोडर मशीनों से खनन कर ट्रैक्टर-ट्रॉली में बजरी भरते हैं। कुछ वाहनों को दिन में गांवों में खड़ा कर दिया जाता है, जबकि नदी क्षेत्र के आसपास के गांवों में बजरी का स्टॉक तैयार किया जाता है। निर्देश मिलने पर रात में इन ट्रॉलियों को बांस की पुलिया नाके से पार कर तहसील मुख्यालय बौंली में संचालित बजरी स्टॉक पर पहुंचाया जाता है। यहां से कैंट्रा पिकअप और डंपर में भरकर बजरी को दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस हाईवे के माध्यम से अन्य जिलों में भेजा जा रहा है।