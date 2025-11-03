Rajasthan Crime: दीवारें तोड़ीं, ताले काटे… अब सलाखों के पीछे मोग्या गैंग, पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 4 गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार बेनीवाल ने बताया कि आरोपी जोधा राम उर्फ चाच्या निवासी दूधिया बालाजी टोंक, इस गैंग का सरगना है। इसके खिलाफ चोरी, लूट व नकबजनी के 13 प्रकरण दर्ज हैं। मुकेश उर्फ सुमान और गुड्डा उर्फ देवीलाल मोग्या, रतनपुरा दौसा एवं रामफूल मोग्या, दूधिया बालाजी पक्का बंधा टोंक निवासी है। इनके खिलाफ चोरी, लूट और नकबजनी के कई मामले दर्ज हैं। दो अन्य बदमाशों की तलाश जारी है।