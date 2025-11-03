Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सवाई माधोपुर

Rajasthan Crime: दीवारें तोड़ीं, ताले काटे… अब सलाखों के पीछे मोग्या गैंग, पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 4 गिरफ्तार

सवाईमाधोपुर जिले में लगातार हो रही चोरियों का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। विशेष टीमों ने मोग्या गैंग के चार शातिर नकबजनों को गिरफ्तार किया है।

less than 1 minute read
Google source verification

सवाई माधोपुर

image

Rakesh Mishra

Nov 03, 2025

Mogya gang in Rajasthan

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। फोटो- पत्रिका

सवाईमाधोपुर। जिले के ग्रामीण इलाकों में दीवारें तोड़कर और ताले काटकर हो रही चोरियों का आखिरकार पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। मोग्या गैंग के चार शातिर नकबजनों को सवाईमाधोपुर पुलिस की विशेष टीमों ने दौसा, करौली और टोंक जिलों से दबोच लिया। गिरोह ने सूरवाल, मलारना डूंगर, चौथ का बरवाड़ा, बौंली, कुण्डेरा, खण्डार और बहरावड़ा कलां थाना क्षेत्रों में डेढ़ दर्जन से अधिक वारदातें कबूल की हैं।

पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार बेनीवाल ने बताया कि आरोपी जोधा राम उर्फ चाच्या निवासी दूधिया बालाजी टोंक, इस गैंग का सरगना है। इसके खिलाफ चोरी, लूट व नकबजनी के 13 प्रकरण दर्ज हैं। मुकेश उर्फ सुमान और गुड्डा उर्फ देवीलाल मोग्या, रतनपुरा दौसा एवं रामफूल मोग्या, दूधिया बालाजी पक्का बंधा टोंक निवासी है। इनके खिलाफ चोरी, लूट और नकबजनी के कई मामले दर्ज हैं। दो अन्य बदमाशों की तलाश जारी है।

ग्वाले बनकर की रैकी, 15 दिन तक रखी निगरानी

उन्होंने बताया कि विशेष टीमों ने मवेशियों के ग्वाले बनकर गिरोह की गतिविधियों पर 15 दिन तक नजर रखी। इनके ठिकानों, आने-जाने के रास्तों और वाहनों की पहचान की गई। फिर योजनाबद्ध तरीके से दबिश देकर चार बदमाशों को जाट बड़ौदा, गंगापुर और बनास नदी के पक्के बंधे से गिरफ्तार किया।

यह वीडियो भी देखें

यूं देते थे वारदातों को अंजाम

बदमाश दीवारों के पत्थर हटाकर या जंगला तोड़कर मकानों में घुसते थे। कई बार गेट का ताला काटकर भी प्रवेश करते थे। एक व्यक्ति लेटकर अंदर घुसता और फिर कमरे में पहुंचकर नकदी व जेवरात चुरा लेता था। वारदात के लिए मोटरसाइकिल, कटर, पेचकस और टॉर्च का इस्तेमाल करते थे। गांव के बाहर बने मकानों को ज्यादा निशाना बनाते थे ताकि पकड़े जाने की स्थिति में आसानी से भाग सकें।

ये भी पढ़ें

पोतों ने की दादा की निर्मम हत्या, शराब के नशे में कुल्हाड़ी से किए वार, आंख में मिर्ची डालकर घसीटा
भीलवाड़ा
Bhilwara Crime

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

03 Nov 2025 06:59 pm

Published on:

03 Nov 2025 06:54 pm

Hindi News / Rajasthan / Sawai Madhopur / Rajasthan Crime: दीवारें तोड़ीं, ताले काटे… अब सलाखों के पीछे मोग्या गैंग, पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 4 गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

सवाई माधोपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

PM Kusum Yojana: राजस्थान में यहां लग रहे 3 सौर ऊर्जा प्लांट, किसानों को सस्ते दाम पर मिलेगी बिजली, घर के 2 लोगों को मिलेगी नौकरी

solar Plant
सवाई माधोपुर

VIDEO: बनास नदी के बीच फंसी 40 श्रद्धालुओं की बस, कोमल ने सुनाई दहशत के डेढ़ घंटे की कहानी, देखें वीडियो

सवाई माधोपुर

सवाईमाधोपुर में बनास नदी में फंसी यात्रियों से भरी बस, मची चीख पुकार

सवाई माधोपुर

राजस्थान में साइबर ठगी का म्यूल अकाउंट पकड़ा, 6 माह में ढाई करोड़ का ट्रांजेक्शन; आरोपी गिरफ्तार

Mule-account-of-cyber-fraud
सवाई माधोपुर

Sawai Madhopur: खेतों में सिंचाई होगी आसान… किसान होंगे समृद्ध, यहां लगेंगे 2.94 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा प्लांट

Solar-Power
सवाई माधोपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.