राजस्थान में यहां 147.60 करोड़ की बाइपास योजना अटकी, जानें वजह

सूरवाल से कुश्तला तक यह 9 किमी की बाइपास सड़क बनाई जाएगी। यह कार्य दो भागों में होगा। पहले भाग में सूरवाल से खेड़ली गांव तक होगा। दूसरे भाग के टेंडर अभी अप्रूव्ड नहीं हुए हैं। वहीं पूर्व में रिडकोर ने इस बाइपास निर्माण को लेकर सर्वे किया था। इसके चलते पीडब्ल्यूडी अधिकारी अभी तक इसका अलाइमेंट तक तय नहीं कर पाए हैं। लापरवाही के चलते करोड़ों की योजना का यह प्रस्ताव अभी सिर्फ कागजों में घूम रहा है।